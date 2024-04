Ce placa video iti trebuie sa te joci la rezolutie 4K in 2024?

Mi-a venit ideea asta de articol dupa ce am stat la povesti cateva ore cu un bun prieten legat de jocurile din 2024. Ne-am pus creierele la contributie, am analizat si cred ca am gasit raspunsul.

Pe la inceputul anului, cred ca prin ianuarie, ne-am adunat la mine acasa cateva baieti si ne-am pus pe baut si jucat jocuri. Tot atunci aveam la test si o placa video de la NVIDIA. Cum toti suntem pasionati de calculatoare si de jocuri si am reusit sa ne adunam toti dupa multe incercari esuate, evident ca au aparut discutii si dezbateri.

Eu tocmai ce imi finalizasem noul build si toate discutiile au plecat de la imensitatea mea de placa video. Este atat de mare incat as putea realiza un PC mITX cu dimensiuni mai mici decat placa in sine.

Ne-am tot jucat diverse jocuri, am facut teste de performanta, am dezbatut diferite subiecte…a fost o seara ca pe vremuri. Ne-am simtit ca la 16 ani chiar daca unii se duc spre 40. Pfff…

De aici a plecat totul. Unul dintre prietenii mei isi face un setup de gaming serios si prima achizitia a fost un televizor OLED 4K de la LG pe care il va folosi atat la PC cat si la consola. PC-ul urmeaza sa fie facut de mine, asadar, vreau sa impartasesc cu voi setup-ul ales pentru jocuri in 4K in 2024.

Il puteti vizualiza AICI.

Da, sistemul va fi unul complet alb asa cum este si al meu. Aparent a facut furori printre cunoscuti iar carcasa de la AQIRYS este senzationala. Arata bine de tot in realitate, este mare, spatioasa, iar iluminarea face toti banii. Totusi, exista si alternativa de la Lian Li si inca nu ne-am decis pe care sa o punem.

Cat despre restul componentelor, George, pentru ca asa il cheama pe prietenul meu, a spus ca vrea un sistem care sa-l tina in jur de 5 ani fara sa bage bani in el. Cinci ani este la mijloc, nici mult si nici putin ca perioada de exploatare pentru urmatoarele titluri.

Ideea este ca dupa 5 ani sa poata face un upgrade minor si sa mai traga de sistem ceva timp. Eu consider ca aceasta configuratie poate rula 5 ani fara probleme, iar dupa ar mai rezista cu brio 2-3 ani doar cu un upgrade la placa video sau cu DLSS activat, depinde ce jocuri prefera.

Dupa cum vedeti am ales o sursa generoasa de 850W, suficienta pentru acest sistem. Este tot alba pentru a se integra mai bine in peisaj. Are 90% eficienta, este full modulara incat sa scape de cablurile inutile si are protectii.

La memoria RAM eu as fi mers pe Kingston, parca arata mai bine iluminarea. El a vrut Corsair pentru ca asta foloseste de ani de zile. La 6000MHz si 64GB eu zic ca nu te atingi de ei 5 ani+.

Are sens sa va spun de ce a ales un SSD de la Samsung? 4TB este o dimensiune mare, insa omul a vrut sa scape de HDD pentru ca foloseste un SSD extern pentru stocare. Cei 4TB vor fi dedicati pentru jocuri in proportie de 90% si 10% pentru stocare.

La capitolul racire am ales un cooler foarte silentios si cu un ecran personalizabil. Si eu il folosesc din decembrie 2023 si este minunat. Silentios, eficient si poti sa-l faci sa-ti afiseze diferite informatii pe ecran: temperatura CPU, GPU, gifuri, poze, orice vrei.

Placa de baza este aceeasi pe care o folosesc si eu. Are toate porturile necesare, conectivitate Wi-Fi si Bluetooth si nu vad un motiv sa o schimbi prea curand. Suporta internet de mare viteza pana la 2.5GbE, are patru porturi M.2 si posibil sa suporte si generatia 15 de procesoare Intel, deci upgrade usor in viitor.

Placa video aleasa este cireasa de pe tort. Evident ca este tot alba si am ales un producator serios cum este Gigabyte. Pe langa asta si pretul este mai ridicat doar pentru ca este alba, iar seria Aero mereu a fost mai eleganta, mai rafinata.

Aici a fost o chestie mai mult subiectiva. Tehnologiile oferite de NVIDIA pot fi placute sau pot fi usor ignorate. Eu de exemplu sunt undeva la mijloc. Imi place ray tracing, arata fenomenal, dar as putea sa traiesc si fara. George a vrut neaparat sa aiba o placa video care sa suporte ray tracing pentru ca a vazut la mine cum arata cand aveam RTX 3070.

Desigur, ray tracing este principala tehnologie pe care iubitorii de gaming o cunosc, insa trebuie sa mentionez ca mai sunt si altele la fel de interesante. De exemplu, Nvidia Reflex are rolul de a reduce latenta sistemului, inclusiv talenta de afisare si cea de raspuns a mouse-ului. Acest lucru face ca miscarile din joc sa fie mai reactive si mai precise. Prin optimizarea procesului de randare, NVIDIA Reflex poate contribui la îmbunătățirea performanței și la reducerea încărcării GPU-ului, ceea ce duce la o experiență de gaming mai fluidă și mai plăcută.

O alta tehnologie despre care lumea nu prea vorbeste este Ray Reconstruction, care imbunatateste reprezentarea realistica a scenelor prin reconstructia luminii si a umbrelor bazate pe tehnologia Ray Tracing, chiar si in jocurile care nu dispuns de ray tracing. Astfel, jucatorul are parte de efecte precum reflexii realiste, umbre precise si iluminare globala, toate ducand la o experienta mai realista a jocului.

Am facut o mica paranteza ca sa va arat si alte tehnologii oferite de Nvidia, nu doar Ray Tracing si DLSS, insa trebuie sa mentionez ca fix acestea doua sunt cele care vor conta cel mai mult in cazul de fata. Mai jos va explic despre DLSS pe sistemul asta.

Revenind, doar modelele AERO de la Gigabyte am vazut sa fie disponibile si pe alb. Pana acum nu am vazut o astfel de placa in realitate, deci cand sistemul va fi gata o sa revin cu un update si va arat si placa.

Modelul de fata vine si overclockat din fabrica, consumul de energie nu este la fel de mare precum la concurenta (de aici si sursa de doar 850W fata de 1000W cat am eu un sistem), iar ceea ce conteaza cu adevarat este DLSS 3.0. Cum spuneam, sistemul trebuie sa functioneze 5 ani fara upgrade la placa video. In multe cazuri daca jocul are ray tracing atunci are si DLSS, deci asta il va ajuta sa nu piarda din performanta.

Daca ne dorim ca sistemul sa fie functional 5 ani fara interventii hardware majore, atunci DLSS va trebui activat mai devreme sau mai tarziu. Presupunand ca peste 4 ani placa video va fi depasita de jocurile ce vor aparea, DLSS va intra pe scena si va creste numarul de FPS-uri pastrand aceeasi calitate video. Practic, prin generarea de cadre cu ajutorul AI, jocurile vor putea rula pe detalii mai slabe sau o rezolutie mai mica, dar calitatea imaginii sa nu fie afectata si numarul de FPS-uri chiar sa fie mai mare.

GeForce RTX 4080 SUPER are nevoie doar de un conector de 16 pin pentru alimentare, are o racire quad slot deci o sa fie rece pentru ca are mult loc sa disipe caldura. Consider ca fix acest model este capabil sa ruleze jocurile in 4K fara probleme, iar cei 16GB VRAM sunt suficienti.

GeForce RTX 4080 SUPER este tot ce poti alege mai bun in materie de Ray Tracing la ora actuala, placa suprema din gama NVIDIA. Sigur, implementarile pot sa difere, dar dupa cum vedeti placa de baza, placa video si sursa sunt Gigabyte, deci am mers pe un singur producator acolo unde s-a putut. Daca gaseam un cooler alb de la Gigabyte era perfect.

Stiu ca nu este un sistem ieftin, insa va fi unul de lunga durata. Va rula zilnic jocuri solicitante in 4K asadar nu puteam face rabat de la calitate. Suma de 16.418 lei la momentul actual mai poate fi redusa daca se aleg componente fara pretentii. Am refacut configuratia fara a lua in calcul ideea de a face un sistem complet alb si am ales componentele strict pentru performanta bruta.

Configuratia o gasiti AICI si este 14.079 lei, deci cu 2249 lei mai ieftina doar pentru ca am ales componente negre si fara fitosenii.

Voi ce parere aveti? Ati cumpara alta placa? Considerati ca exista ceva mai potent la ora actuala care sa ofere performanta si peste cativa ani?