TikTok a primit un deadline de 9 luni de la presedintele Biden

TikTok, aplicatia detinuta de compania chineza ByteDance, are 9 luni la dispozitie sa-si schimbe modul de functionare.

SUA si China se afla intr-un conflict hibrid cand vine vorba de tehnologie si informatie. Trump a pus bete serioase in roate pentru Huawei. Compania europeana lidera in EUV – ASML – a interzis vanzarea masinilor avansate catre China la cererea SUA. Nvidia ofera placi grafice pentru AI mai slabe pietei din China tot la cererea SUA, iar lista adauga astazi presiune asupra ByteDance. Nu sunt singurele, dar cele mai mari si notabile.

Pe scurt, pentru ca TikTok sa nu fie interzisa in SUA, ByteDance trebuie sa cedeze aplicatia unei entitati americane. Are 9 luni la dispozitie sa vina cu o solutie, iar termenul va fi extins la 12 luni daca se va observa progres.

Our Statement on Enactment of the TikTok Ban:

This unconstitutional law is a TikTok ban, and we will challenge it in court. We believe the facts and the law are clearly on our side, and we will ultimately prevail. The fact is, we have invested billions of dollars to keep U.S.…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) April 24, 2024