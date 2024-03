Platforma de streaming video MEGOGO intră pe piața din România

MEGOGO, platforma de streaming fondată în Ucraina, își face intrarea pe piața media din România.

Fondată în Kiev în 2011 și operând deja în 15 țări din Europa de Est, Asia Centrală și Caucazul de Sud, MEGOGO a ajuns acum și la noi.

Cu un accent major pe streaming-ul TV, MEGOGO oferă o gamă largă de canale TV gratuite, alături de un abonament premium, Optim TV, disponibil la prețul accesibil de 14,99 RON lunar, ce include peste 100 de programe TV. Printre acestea se numără Kanal D, Romania TV, TraLaLa TV, TVR 1, Național TV, TV1000, Viasat History, Epic Drama, Bollywood TV și multe altele.

MEGOGO oferă și funcții de înregistrare emisiuni, permițând urmărirea unora pe care nu le-ați prin live.

Constantin Pandele, responsabil cu dezvoltarea serviciului în România, a declarat: Suntem încântați să aducem MEGOGO în casele utilizatorilor din România. Ne-am asigurat că platforma noastră este perfect adaptată preferințelor locale, iar prin parteneriatele noastre solide cu cele mai mari studiouri internaționale, precum Warner Bros., Disney și Paramount, promitem să oferim un conținut de cea mai înaltă calitate.

În plus față de streaming-ul TV, MEGOGO dispune deja de o vastă colecție de peste 1.000 de filme și desene animate în catalogul său Video On Demand. De la cele mai recente blockbuster-e precum „Aquaman and the Lost Kingdom” și „Mission: Impossible – Dead Reckoning” până la clasicele indiscutabile precum „Singur acasă” și „Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui”, utilizatorii vor avea acces la o varietate impresionantă de opțiuni de divertisment.

Nu în ultimul rând, aplicația MEGOGO este disponibilă pentru descărcare pe multiple platforme, inclusiv Google Play, App Store și Smart TV-uri, iar în curând va fi disponibilă și pe consolele de jocuri.

Le-am scris mai demult, dar cred că merită reamintite încă o dată: nu avem nevoie de abonament la toate platformele de streaming video, mai ales că nu vom mai avea prețuri accesibile la aceste servicii.