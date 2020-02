Poco X2 oficial: pret si specificatii de nerefuzat

Poco X2 (urmasul lui Pocophone F1) a fost anuntat oficial. Acesta vine cu un pret de nerefuzat si cu niste specificatii bunicele. Mai precis, Poco X2 va costa intre 205 si 225 euro, in functie de configuratia aleasa. Din pacate, aceste preturi sunt deocamdata niste conversii de la preturile din India, unde va fi lansat pe 11 februarie, pentru inceput.

Poco X2 vine cu 6 GB RAM si 64, 128 sau 256 GB memorie interna. Procesorul de sub capota este un Snapdragon 730G iar display-ul este unul cu rezolutie FullHD+, cu o gaura pentru camerele frontale, si cu rata de refresh de 120 Hz. Cred ca 120 Hz va fi lege anul acesta.

Pe spate, telefonul vine cu 4 camere: una de 64 MP (principala), una de 8 MP (wide), una de 2 MP pentru macro si un senzor tot de 2 MP pentru adancime. Setup-ul de camere ofera filmare de pana la 960 fps in slow-motion.

Senzorul de amprenta e pe butonul lateral, bateria are 4500 mAh si se poate incarca rapid cu pana la 27 W. Ah da, are si mufa jack pentru puristi. Vine in trei culori: albastru, mov si rosu.