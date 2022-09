Cum e posibil ca Windows si iOS sa fie atat de proaste in ultima vreme?

M-am enervat rau. Fix acum 5 min nu puteam sa deschid PC-ul din cauza nenorocitului de Windows 11, care are probleme cu driverele Nvidia. Si ma gandeam cum este posibil ca cele mai importante softuri pe care le folosim sa fie atat de proaste in ultima vreme. Si nu doar cele doua mentionate in titlu.

Au si ei Dorei prin echipa? Nu le pasa de clienti? N-au chef de munca? Nu sunt platiti bine? Care-i treaba cu astia de scot mizerii pe banda rulanta?

Incep cu Windows 11, o mizerie de cand a aparut si parca si mai prost dupa „marele update”. Deci Windows 10 este de multe ori mai rapid decat W11, incepand de la boot si pana la performanta din jocuri. Din pacate nu ma pot intoarce la W10 din cauza procesorului Intel din generatia 12, ca nu functioneaza nucleele de eficienta. Doar W11 stie sa faca lucrul asta.

Mi se pare ireal sa scoti pe piata un Windows atat de prost, tinand cont ca este cel mai popular sistem de operare. N-ai voie, nu ai cum sa te prezinti in fata a milioane de oameni cu un sistem de operare care iti face viata mult mai grea. Ce e in capul astora?

iOS 16 a dat buleala cu bateria. Daca 13 Pro Max, campion la autonomie dintre toate telefoanele din piata, in special din gama Apple, tinea 10 ore de utilizare continua, acum pierd 20% autonomie de acasa si pana la birou daca ascult muzica la sistemul masinii. Efectiv, telefonul sta pe birou cu ecranul inchis si pierd 50% autonomie in 2-3 ore. Am crezut ca este vorba de optimizarea bateriei in primele zile de la upgrade. Natz, nu e de acolo, toti au probleme cu autonomia.

Si ma intreb si eu asa, ca un oarecare. Baietii astia din Beta ce fac? Dezvoltatorii care au lucrat la iOS 16 ce fac? Ce au facut cand au observat ca autonomia a scazut cu 50%? Astia n-au observat ca autonomia este slaba? Nu s-au pus pe remediat problema? Cum sa livrezi asa ceva pe piata, tu, marele Apple, care tot timpul furnizezi calitate de top?

Si nu, Apple nu iti scade intentionat autonomia, nu veniti cu povestea asta ca nu e chiar asa. Aici este pur si simplu nepasare, o greseala care nu este inca rezolvata si care afecteaza milioane de oameni.

Mi se pare ireal ca cele mai populare sisteme de operare sa functioneze ATAT DE PROST! Si nu ma opresc doar la iOS si Windows, ci in general la software-ul pe care il folosim de zi cu zi.

Nvidia este in aceeasi situatia, nu se intelege deloc cu Microsoft si nu e prima data cand trec prin asta. Zici ca sunt certati si nu vor sa colaboreze sa faca un driver bun si stabil.

Exemple mai tot sunt, de la jocuri execrabile si pana la utilitare care mai rau te incurca decat te ajuta. Senzational, ce pot sa zic. Cred ca am nevoie de un concediu undeva in varf de munte fara acces la tehnologie, altfel simt ca o iau razna.

Scuze, m-am enervat…