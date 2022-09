Pixel 7 este dezvaluit oficial

Pixel 7 si-a aratat fata oficial intr-un clip postat de Google. Telefonul urmeaza sa fie lansat cat de curand si pana atunci avem dezvaluit doar design-ul. Evident si o parte din specificatii conform unor surse neoficiale.

Arata…interesant. Nu arata deloc rau si pare sa fie premium. Nu seamana cu nimic altceva din piata si asta ma bucura. Se pot vedea doua versiuni, una simpla si una Pro, care mai are o camera in plus.

Pretul neoficial este de 599 si 650 euro pentru Pixel 7, in timp ce versiunea Pro nu am vazut sa fie mentionata. Lansarea va avea loc pe 7 octombrie.