Iti poti repara gratuit iPhone 12 chiar daca nu mai este in garantie

O problema comuna la iPhone 12 este difuzorul pentru convorbiri. Acesta are probleme iar Apple a decis sa permita inlocuirea lui in mod gratuit chiar daca telefonul nu mai este in garantie.

Utilizatorii de iPhone 12 si 12 Pro au o problema comuna. O buna parte din telefoane au probleme cu difuzorul de convorbiri, cel la care auzi apelurile. Acesta se poate defecta si pur si simplu nu se mai aude.

Se poate repara gratuit chiar si in afara garantie la orice centru autorizat Apple. Apple recomanda ca toti clientii sa-si faca back-up inainte sa duca telefonul la reparat.

Singura conditie pentru care nu iti va fi schimbat difuzorul este daca ai ecranul spart sau daca telefonul prezinta alte probleme mecanice vizibile care au dus la defectarea difuzorului.