HarmonyOS este instalat pe 70 de milioane de dispozitive Huawei

HarmonyOS, sistemul de operare bazat tot pe Android dar despre care multi cred ca este o revolutie, este deja instalat pe 70 de milioane de dispozitive Huawei.

Este folosit pe tablete, telefoane, televizoare, ceasuri etc. Cea mai mare popularitate o are in China pentru ca serviciile Google tot nu exista si practic ar fi imposibil sau aproape imposibil de folosit de catre alte tari.

Bazat pe Android 10, HarmonyOS este instalat si pe telefoane sau tablete mai vechi de acum 3-4 ani. Se pot instala APK-uri de Android dar tot nu va functionca ca un Android autentic si multe aplicatii nu vor fi compatibile.

Totusi, HarmonyOS se bucura de un mini succes in China si probabil ca acolo o sa ramana.