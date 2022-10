MSI Prestige 15 – un laptop multimedia cu valente de gaming

MSI Prestige 15 este un laptop pe care l-am testat de curand si care mi-a lasat o impresie buna. El vrea sa fie si un laptop multimedia subtire si usor, dar si capabil de gaming in anumite situatii. Daca exista un producator de laptop-uri care sa-mi placa foarte mult, MSI se afla in topul preferintelor mele. M-au atras de acum cativa ani cand am testat un model cu i7 din generatia 11 care nu se incingea. Mi-a placut mult acel model, mi-a placut ce sistem de racire au implementat si de atunci am devenit un fan.

Primul meu contact cu un laptop MSI a fost prin 2014-2015, cand la job-ul de pe atunci aveam un Alienware si un MSI mai vechi pe care il foloseam ca backup. A fost interesant.

Dar sa revenim la oile noastre. Pardon, la laptop-urile noastre din 2022. Prestige 15 este un laptop interesant din multe puncte de vedere. Vrea sa le faca pe toate si sa sti castige. Ii iese pe jumatate la unele capitole, fiind totusi un laptop corect daca nu intreci masura.

MSI Prestige 15 este format din:

Procesor Intel Core i7-1280P

16GB RAM

RTX 3050

SSD de 1TB PCIe

Ecran 15.6 inch IPS Full HD

Greutate: 1.68kg

Conectica: 2x USB Type C cu DP si Thunderbolt 4 cu PD charging, 2x Typa A USB 3.2 Gen2, 1x HDMI, 1x microSD card reader, 1x jack de casti

Baterie: 82Wh

Design

Prestige 15 este un laptop bine construit cu o carcasa din plastic de doar 18.9mm grosime si 1.69kg. Este bine construit, are imbinari bune, balamale solide si se simte placut oriunde pui mana. Stiti si voi ca plasticul folosit pe laptop-uri, in special cele mai scumpe, este finisat incat sa para mai calitativ.

Despre porturi v-am spus mai spus, ele sunt amplasate si pe stanga si pe dreapta, iar pe spate gasim doar gurile de ventilatie amplasate sub ecran. Aerul cald este eliminat pe aici, un avantaj in vremurile noastre cand nu avem caldura la bloc. Da, in sesiunile mai lungi o sa simti ca aerul cald vine spre tine un pic, desi cel mai mult se duce in spre/spre ecran, depinde de pozitie. Nu cred ca afecteaza cu nimic asta.

Marginile ecranului sunt foarte mici, tastatura este foarte comoda la scris si are tastele mari. Ofera iluminare, un feedback bun si o silentiozitate sporita in utilizare. Nu o sa deranjezi pe nimeni.

Trackpad-ul nu are butoane fizice, sunt integrate, la fel cum este si senzorul de amprenta din coltul din stanga. Este dreptunghiular, rapid si precis. Mi se pare doar putin fragil atunci cand apesi pe el in zona de jos.

Arata bine, se simte bine. Nu stiu ce sa va spun altceva despre design. Nu are materiale fancy si nici un design care sa il scoata in evidenta. Este doar bine construit si prin asta o sa atraga clientii.

Si apropo, are un alimentator super mic. Aproape ca il bagi in buzunar. Si se alimenteaza pe USB Type C, ceea ce este o veste mare.

Ecran

Este un IPS Full HD la 60Hz. Neavand un colorimetru o sa-mi dau cu pararea doar asa…spunand ca are culori bune si o luminozitate puternica. Daca sunt uniforme n-am de unde sa stiu. Pot spune doar ca ochiul meu nu a vazut nici un defect.

Performante

MSI Prestige 15 foloseste un procesor modern din generatia 12 cu un TDP declarat de 28W, dar care in realitate este de peste 40W. Este un procesor cu 14 nuclee si 20 de fire de executie. Este un model nou, nu neaparat performant ci mai degraba gandit pentru eficienta. Cu toate astea se descurca bine si in jocuri dar si in testele sintetice.

Combinat cu RTX 3050, o placa video entry level capabila sa duca jocurile in Full HD fara probleme, consider ca este o combinatie corecta, fara nici o posibilitate de bottleneck.

Doar ca, asa cum spunea, acest laptop vrea sa fie bun la toate. Configuratia este excelenta pentru multimedia/office. Chiar isi face treaba foarte bine. Daca vrei sa te joci o poti face, dar in anumite limite. Dar poti.

De exemplu, jocuri precum GTA V, Watch Dogs Legion, FIFA 22, Far Cry 6 sunt rulate cu un FPS de 50-60 la detalii medium-high pe acest laptop.

Placa video ajunge la temperaturile ei maxime, anume 70 de grade si ramane acolo. Aparent atat se poate incinge maxim cand te joci si o fortezi, iar procesorul….poate ajunge uneori in throttling.

Autonomie

Am prins peste 7 ore de autonomie intr-o utilizare normala la birou. Practic a fost laptop-ul meu de munca pentru o zi incat sa vad daca ma tine conform asteptarilor. Si da, a tinut 7 ore. Pe modul performance si fara nici o urma de menajare. Deci excelent.

Concluzie

Faptul ca avem un laptop compact, foarte usor si foarte subtire, cu un hardware neasteptat de bun, ma face sa realizez inca o data ca MSI chiar se pricepe sa faca laptop-uri. Au reusit prin acest model sa ofere un design placut pentru corporatisti, o camera web buna si o autonomie excelenta.

Dar la nevoie poti sa bagi un FIFA cu baietii dupa program, un CS:GO sau orice alt joc iti trece tie prin cap. O poti face fara probleme. Asta mi-a placut tare mult. Intr-o carcasa atata de mica ai o putere mare de procesare si o autonomie buna.

Sistemul de racire este bun, configuratia este excelenta, ecranul si difuzoarele sunt de calitate si consider ca isi merita banii. Este un laptop bun la toate.

Am gasit la eMAG o configuratie similara, insa cu procesor i7-1195G7. Costa 8299 lei.