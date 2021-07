Prima jumatate a anului 2021 a fost foarte buna pentru OnePlus

Livrarile de smartphone-uri au crescut cu 257% la nivel global, in primele 6 luni ale anului 2021, comparativ cu perioada similara a anului 2020.

Motivele pentru acest salt sunt bineinteles mai multe: in primul rand noua strategie adoptata de OnePlus in 2020, cand au inceput sa ofere si telefoane accesibile. Al doilea argument ar fi faptul ca 2020 nu a fost un an grozav pentru vanzarile de telefoane mobile la nivel global, mai ales prima jumatate a anului cu necunoscuta Covid-19. Al treilea mare argument pe care il vad valid este caderea Huawei, unde mai multi concurenti au avut de castigat.

Pete Lau, fondatorul OnePlus, a declarat:

În ciuda provocărilor globale, 2020 a fost un an remarcabil pentru OnePlus, deoarece ne-am actualizat strategia și ne-am extins baza de utilizatori. Anul acesta am continuat să ne consolidăm linia de flagship-uri printr-un pas important – construirea unui sistem de camere cu adevărat premium pentru OnePlus 9 și 9 Pro. De asemenea, am introdus produse și mai accesibile: linia de device-uri OnePlus Nord. Creșterea pe care o vedem acum demonstrează că abordarea noastră de a oferi o experiență premium la prețuri competitive este în conformitate cu nevoile comunității noastre

OnePlus face parte din top 5 producatori de telefoane mobile in Europa in trimestrul II al lui 2021. In incheiere, va las cu review-ul lui Cristi pentru cel mai recent model lansat: OnePlus Nord 2 5G.