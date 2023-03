Prima revizie la Mazda – au procedat corect?

Luna viitoare se face un an de cand Mazda 3 a ajuns in familie. Revizia se efectueaza la 1 an sau 20.000km (mult prea mult nr de km) asa ca a trebuit sa o programez. Problema este ca m-am ales cu o paguba pentru ca Mazda are o politica foarte dubioasa.

Personal nu fac reviziile la 20.000 sau 30.000km asa cum dau anumiti producatori. Sunt multi km si noi nu avem autostrazile celor din vest ca sa mergem constant. Asadar, 10.000km este un kilometraj decent pentru revizie, chiar daca eu la Megane mai fac si schimburi de ulei (doar ulei si filtru) la 5000km.

Prin toamna anului trecut am decis sa imi cumpar filtrele si uleiul pentru prima revizie la Mazda. Personal am vrut sa o fac devreme pentru a scoate uleiul de rodaj, insa am citit pe diverse forumuri ca la acest model nu ar exista clasicul rodaj pe care noi il stim si ca uleiul nu trebuie schimbat mai devreme. Ok, am inteles asta.

Am ramas cu filtrele OE (originale Mazda, nu MANN, Bosch sau alti producatori) si uleiul tot Mazda (care de fapt este facut de Total la Brasov) pentru ca Mazda are o politica gresita.

Cand i-am spus consultantului la telefon ca vreau sa ma programez pentru prima revizie si ca eu detin deja piesele, am simtit cum s-a schimbat la voce si parca ma certa.

Mazda Romania nu te lasa sa iti faci revizia cu piese ORIGINALE daca nu sunt cumparate de la ei la preturi de 3-4 ori mai mari decat in realitate.

Nu este vorba ca pierzi garantia, ca nici nu-ti ofera asa ceva, dar esti trecut in programul lor cu schimb de piese/reparatie nu cu revizie.

Cred ca m-am repetet de zeci de ori la telefon incercand sa-i spun omului ca piesele mele sunt ORIGINALE si ca am acces la ele direct de la furnizori. Nah, nu se poate. Cum adica, nu ne platesti noua filtru de ulei de trei ori mai scump? Nu se poate domne, e bataie de joc…

Asadar, baietii de pe Calea Giulesti mi-au trimis oferta de pret pentru prima revizie, urmand sa ma decid daca aleg sa ma duc la ei sau renunt la garantie si mi-o fac singur unde stiu eu, la preturi de 3-4 ori mai mici.

Eu nu sunt deranjat de preturile oferite de Mazda (oricum orice reprezentanta iti ofera preturi mai mari decat in alta parte) ci ma deranjeaza ca nu sunt primit cu piesele mele ORIGINALE. Daca erau aftermarket intelegeam.

Ca idee, eu am cumparat filtrul de ulei cu 35 lei, iar filtrul de aer a fost 52 lei. Uleiul Mazda 0W20 m-a costat in vara 44 lei/litru, in total 5 litri deci 220 lei. Voi ce parere aveti? V-ai lovit de asa ceva in reprezentanta?