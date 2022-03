Alternativa mai BUNA pentru sistemele WiFi Mesh – AP-uri de la IP-COM

Urmeaza sa ne mutam la casa asa ca am tot cautat cea mai buna solutie pentru a avea acoperire WiFi buna atat in toata casa, cat si in curte. Am studiat cateva sisteme WiFi mesh dar si cateva modele de AP-uri (Access Point-uri), asa am ajuns la IP-COM Pro 6 LR.

IP-COM este o companie din China care se concentreaza pe a oferi solutii de retelistica companiilor. Insa solutile lor, chiar daca sunt unele performante, sunt din sfera celor mai accesibile asa ca se preteaza si la utilizarea in firme mici si mijlocii sau chiar acasa.

Cumva, pe lista de cerinte pentru a construi sistemul WiFi in casa aveam urmatoarele:

NEAPARAT (si cumva subinteles in 2022): Gigabit si banda de 5 GHz

Putere mare/unitate (asta e relativa)

Posibilitate mare de upgrade (vreau sa plec la drum cu 3 unitati dar sa mai pot sa adaug)

Design placut

IDEAL: WiFi 6

OPTIONAL: alimentare prin LAN (PoE)

OPTIONAL: posibilitate de montaj pe perete

Ei bine, IP-COM Pro 6 LR cumva pare ca le bifeaza pe toate. Iar faptul ca are si cele doua optionale inseamna destul de mult pentru mine. O data pentru ca avand alimentare PoE scap de un alimentator in priza, si doi, chiar daca sunt gandite pentru a fi montate pe tavan, ele pot fi puse si pe perete (vreau sa le montez deasupra prizei de internet) si se nu vor incomoda deloc, pentru ca sunt destul de plate.

Dar haideti sa va spun mai multe despre acest model.

Ambalaj/ce gasim in cutie

In cutie (de pe care putem afla cam tot ce stie access point-ul) gasim urmatoarele:

AP-ul IP-COM Pro 6 LR

Un alimentator + un adaptor care impreuna fac dintr-un LAN simplu unul cu PoE (in caz ca nu ai asa ceva, la mine nu va fi cazul, o sa vedeti)

Cateva suruburi si dibluri de prindere

Manuale

Ce stie IP-COM Pro 6 Lr

Pai practic, cum va spuneam, stie tot ce imi doream eu. Dar haideti sa le luam pe rand.

IP-COM Pro 6 Lr este o unitate de tipul access point rotunda cu un diametru de 25 cm. Nu e mica dar nici mare. Insa arata bine de tot: alb mat cu un singur cerc LED pe mijloc.

Stie standardul Wi-Fi 6 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), merge pe 2.4 GHz si 5 GHz (maxim 2400 Mbps), consuma undeva la 15 W (foarte putin), merge doar in modul AP si se poate alimenta prin cablul de retea, adica are PoE (Power over Ethernet). Si un detaliu dragut, LED-ul este RGB – abia astept sa vad cum se poate customiza.

Care va fi configuratia la mine acasa

Eu voi folosi trei astfel de „placinte” – cum imi mai place sa le mai spun. Planul e sa am doua in casa, cate una pe fiecare etaj (80 mp per etaj) – pozitionata central si una in anexa din spatele casei. Probabil ca in viitor voi mai adauga si una in fata casei, in garaj, ca sa acoperea si partea aceea a casei. Insa asta e partea teoretica, sa vedem cum vor functiona in practica si daca semnalul va fi la fel de bun peste tot in casa, mai ales ca la etaj am mai multi pereti iar casa este una pe structura metalica.

Eu nu voi avea nevoie de adaptorul PoE pentru ca voi folosi un switch cu management care are 10 porturi cu PoE, o sa va scriu si despre el in curand.

Configurarea pare ca se face usor si AP-urile pot fi controlate si din cloud, folosind IP-COM Software Controller – o combinatie de aplicatie desktop si una cloud.

Concluzie si ce mai urmeaza

Promit sa revin cu teste de viteza, poze, si detalii despre instalare de indata ce pun tot sistemul in functiune. Deocamdata astept cu nerabdare fibra optica si suntem in pregatiri intense de mutare.

AP-urile de la IP-COM se gasesc la distribuitorii autorizati (ABN, Alef, MD Distribution si NOD Distribution) in jurul pretului de 799 lei.