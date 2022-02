Am profitat de programul Rabla 2022 – 17.000 euro pentru Mazda 3 2022

Va spuneam anul trecut la final ca am dat o comanda pentru Mazda 3 2022 pentru parintii mei. La vremea respectiva programul Mazda nu era in vigoare si am decis sa asteptam. Si ce bine am facut.

Suntem un blog de tech, dar ne-am dezvoltat in ultimii ani si am inceput sa discutam si despre masini. Ca sunt electrice, diesel sau hibride, noua ne plac masinile.

Alex e fan 4×4, are masini de teren si am avut ocazia sa ne plimbam cu el prin munti cu Patrol-ul. Darius este fan electrice si are o Tesla, iar Cristi este un familist cu un SUV de 7 locuri.

Eu am ramas momentan cu un diesel de la Reno cu caroserie break care consuma intre 4 si 5% atunci cand plec in concedii.

Am facut introducerea pentru ca multi ne injura cand vorbim despre masini, fie ale noastre sau review-uri auto. Masinile fac parte din viata noastra. Ne plac, le intelegem si de multe ori includ mai multa tehnologie decat ne-am putea imagina.

Avem o sectiune auto dedicata Auto si credeti sau nu, subiectul auto atrage mai multi oameni aici pe site decat orice altceva. Cele mai accesate articole sunt fix cele in care vorbim despre masini.

Asadar, pentru parintii mei care au vrut sa-si cumpere o masina noua, poate ultima lor masina din viata asta (suna trist, stiu), am studiat piata si am ajuns la concluzia ca o japoneza este ce trebuie.

A contat si faptul ca tata si-a dorit o japoneza, iar atunci selectia a fost una simpla: Toyota, Mazda, Honda. Si cum bugetul nu a fost unul foarte mare la inceput, ideea unei japoneze a picat. Dar cu mici eforturi…

Am ajuns la Mazda 3. Echiparea de baza, fara nici o optiune. Totusi, n-au vrut sa fie alba si au platit 400 de euro pentru Platinum Quartz, o culoare noua in portofoliul Mazda.

Si am aplicat la programul Rabla 2022 deoarece are destule beneficii.

Prima de casare este de 6.000 lei pentru un autovehicul uzat, respectiv de 9.000 lei pentru doua, la care se aplica urmatoarele ecobonusuri:

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou (cu excepţia motocicletelor), al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou (cu excepţia motocicletelor), echipat cu motorizare GPL/GNC;

ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou (fără motociclete), echipat cu sistem de propulsie hibrid;

ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Asadar, din pretul masinii care a fost 20.372 de euro (acum s-a scumpit masina, este am scazut doua tichete rabla, deci 9000 de lei, inca 1500 de lei pentru una dintre masinile pe care le-am dus la rabla a fost mai veche de 15 ani, inca 3000 de lei pentru ca Mazda 3 este hibrida si mai puteam sa luam 1500 de lei daca masina avea un consum de CO2 mai mic, dar la asta nu ne-am putut incadra.

Asadar, am prins loc la Rabla 2022 si am profitat cat am putut de acest program. In total, pretul pentru Mazda 3 a fost de 17.632 de euro.

Ce primesti de la Mazda 3 in echiparea de baza? Chel Line cum o numesc unii 🙂

Motor de 2.0 benzina aspirat de 122 de cai cu dezactivare de cilindrii (mai exact se opresc pistoanele 1 si 4 cand merci constant)

Jante de 16 inch 205/60/R16

Sistem Mild Hybrid

Aer conditionat manual

Faruri Full LED directionale cu spalator, dar cu lumini de zi halogen. WTF Mazda?!

Stopuri si semnalizari LED

Cadran de bord digital

Tapiterie din stofa

Pilot automat adaptiv

Volan si schimbator din piele

Sistem multimedia de 8.8 inch cu Apple CarPlay si Android Auto

Senzori parcare doar spate

Sistem audio cu 8 difuzoare

Sistem de recunoastere semne trafic (TSR)

Sistem privind limitele de viteza (ISA)

Sistem alerta sofer (DAA)

Sistem inteligent de franare (SBS)

Sistem monitorzare unghi mort (BSM) cu asistenta la deplasarea in marsarier (RCTA)

Siste depasire banda de rulare (LAS)

i-Stop

Cotiera fata

Senzor umiditate

Airbag la genunchi (in total sunt 9 airbag-uri in masina

Frana de mana electronica

Head-Up Displau Laser

O sa ajunga in vara, comanda fiind data din noiembrie 2021, dar abia acum am facut actele necesare. Voi ce parere aveti despre Rabla 2022? Ati profitat?