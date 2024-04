MSI Project Zero – placa de baza cu porturile ascunse in spate

Cred ca toti ne-am gandit macar o data de ce producatorii de placi de baza nu schimba amplasarea porturilor incat sa ascundem cablurile mai usor. Uite ca cineva a reusit. MSI Project Zero este o placa de baza interesanta care are toate mufele ascunse pe partea din spate, astfel ca poti sa construiesti un sistem foarte elegant.

Recunosc, eu am vazut placa asta de baza cand inca nu era lansata si am asteptat ca sistemul sa fie gata. Echipa locala de la MSI a construit un sistem alaturi de alti parteneri locali si a iesit un PC foarte misto.

Adevarul este ca MSI n-au fost primii, placi de baza similare gasim si la ASUS si Gigabyte, dar la mine asta este prima care a ajuns. Sunt destule avantaje pentru Project Zero si mi-ar placea ca acesta sa fie un standard, macar pentru utilizatorii casnici.

Pe langa faptul ca poti avea un sistem mai aratos, mutarea conectorilor pe spate te ajuta sa instalezi mai usor cablurile, sa faci un wire management mai bun si per total sa construiesti mai usor un PC.

In procesul de montare se intampla sa mai uiti sa conectezi un cablu, cum ar fi cel pentru alimentarea procesorului, iar daca ai un cooler generos o sa faci niste manevre dubioase si risti sa te julesti in radiatoarele placii de baza.

Dupa cum se poate vedea, placa video a ramas intr-un format clasic. Aici nu prea ai ce sa faci pentru ca nici un producator nu a venit pana acum cu o solutie buna. Exista alternative insa cu conectori dedicati, deci in afara standardului folosit de industrie. Asta nu ajuta pe nimeni.

Mi-ar placea sa vad ziua in care placa video sa ofere conectorii de alimentare intr-o pozitie mai fireasca. S-ar putea monta bine mersi pe latura mai mica incat sa ai un cablu mai discret. Poate o sa vina si ziua aia.

Configuratia este una puternica. Project Zero foloseste componente de calitate, dar cu accent pe brandul MSI. Carcasa, coolerul, placa de baza, placa video si SSD-ul sunt produse MSI. Doar procesorul este AMD si memoria RAM Kingston. Nu am verificat, dar cred ca si sursa tot MSI este.

Placa de baza MSI Project ZERO B650 socket AM5

Procesor AMD Ryzen 7 8700G cu placa video Radeon 780M

Memorie RAM Kingston Fury Renegade DDR5 7200MHz 2x16GB

Placa video MSI Gaming X Slim GeForce RTX 4070Ti Super

SSD MSI Spatium M480

Cooler Coreliquid D240

Carcasa MSI MAG Pano M100R

Asadar, avem un procesor nou si puternic de la AMD capabil sa execute si sarcini AI datorita unui NPU integrat care doar asta stie sa faca. Procesorul are 8 nuclee cu 16 fire de executie, un TDP de 65W, 5.1GHz si 24MB cache. Interesant la acest procesor este placa video integrata, un Radeon 780M, capabil sa ruleze multe jocuri moderne in rezolutie Full HD.

SSD-ul este o unitate MSI cu viteze foarte bune. Depaseste 7000MB/s la citire si are peste 5000MB/s la scriere. Are si radiator integrat, numai bun sa incarce totul extrem de rapid.

Despre memorii am mai discutat. Noi folosim memorii Kingston si in PC-urile personale, chiar acum eu avand in PC un kit de 6000MHz, fix acelasi model din acest build. Am testat si memoriile la 8000MHz de anul trecut tot din aceeasi gama si m-am declarat incantat. Kingston ofera garantie pe viata, suport tehnic gratuit si produsele lor sunt testate inainte. Am toate increderea in ei, iar acest kit la 7200MHz este perfect compatibil cu platforma AM5, chiar daca la inceput au fost mici probleme de compatibile dar din partea AMD, nu Kingston.

Placa video o cunoastem. Desi nu am testat fix aceasta implementare, am testat modelul 4070 SUPER la inceputul anului. Sigur, modelul Ti este mai puternic si in mica perioada in care am testat sistemul am incercat sa ma joc 2-3 titluri incat sa-mi fac o idee.

Placa video integrata, Radeon 780M, este decenta si poate rula jocuri in rezolutie full hd si detalii low. Jocurile moderne gen Far Cry 6, AC Origins sau Shadow of the Tomb Raider, vor rula cu pe rezolutie low cu un FPS mediu de 50. Totusi, eu care sunt mare jucator de League of Legends pot spune ca aici s-a descurcat mult mai bine si am avut peste 100FPS cu detalii medii. Deloc rau!

Carcasa mi s-a parut foarte misto si bine gandita pentru aceasta placa de baza. N-am avut contact cu multe carcasa MSI pana acum, insa aceasta m-a surprins prin design si calitate si cred ca daca s-ar fi folosit alta carcasa impactul nu ar mai fi fost atat de mare.

Carcasa pune in evidenta toate componentele din sistem si ofera mult spatiu pentru cabluri in partea din spate. Este usor de demontat pentru ca toate panourile, inclusiv capacul, sunt detasabile usor.

Care-i concluzia? Ca Project Zero poate fi un standard si trebuie doar ca producatorii sa aiba mai multa vointa. Arata extrem de bine, este practic si nu vad nici un motiv pentru care asa ceva nu ar putea fi implementat. Sper sa vad mai multe astfel de placi de baza.