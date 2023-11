Memorii RAM Kingston la 8000MHz pe platforma AMD AM5

Nebunie ce se intampla cu noile memorii RAM! V-am zis ca anul trecut am trecut la o platforma Intel doar pentru ca voiam sa testez memoriile DDR5, insa la doar un an distanta au aparut module noi extrem de rapide. Kingston a lansat de curand un kit de memorii la 8000MHz, imediat cand Intel a lansat noile procesoare din seria 14. AMD a venit mai tarziu cu suport pentru DDR5, dar acum se pot lauda ca platforma lor duce cu mandrie memorii rapide si stabile.

DDR5 este inca un moft daca vreti parerea mea sincera. Cine are DDR4 poate sa stea linistit inca 2 ani. Memoriile DDR5 nu sunt toate stabile, sunt scumpe si ai nevoie de platforme noi, AMD sau Intel. Daca vrei sa-ti schimbi PC-ul ACUM, da, treci direct pe DDR5, dar nu face upgrade de la DDR4 la DDR5 doar pentru ca nu ai ce face cu banii. Mai stai putin.

DDR5 are cateva avantaje notabile fata de DDR4, insa un user amator nu o sa vada nici o diferenta. Nu se misca Youtube mai repede si nici Facebook nu se incarca mai rapid. Nu aici sunt avantajele.

DDR5 ofera o latime de banda dubla, tensiune de alimentare standard mai mica (1.1V), pot include mai multe cipuri de memorii per modul si au modul ECC impotriva erorilor. Automat vitezele de copiere/scriere sunt mult mai mari, asta era clar de la inceput, insa latenta este mai mare. Nu ar fi asta o problema deoarece memoriile DDR5 transmit datele in format dual data rate, ceea ce inseamna ca datele sunt transmite la doua tranzitii ale semnalului de ceas. Practic ratele de transfer sunt mai mari la aceeasi frecventa comparativ cu generatiile anterioare. In plus, procesorul poate accesa simultan date din diferite bancuri ale memoriei, ceea ce contribuie la optimizarea performantei.

Gigabiyte, AMD si Kingston mi-au oferit pentru scurt timp o platforma de test ca sa vad si eu cum functioneaza noile tehnologii. Am primit o placa de baza Gigabiyte AORUS PRO X, un procesor AMD Ryzen 7 7800X3D si un set de memorii Kingston FURY Renegade la 8000MHz.

Am facut update de BIOS ca sa vada memoriile, le-am setat la 8000MHz din profilul XMP si cam asta a fost. Sistemul si-a dat restart de cateva ori si a pornit. Nu credeam ca este atat de simplu.

Mentionez ca am incercat si pe o platforma cu Intel din generatia 14, tot pe o placa de baza Gigabyte, insa acolo nu am avut stabilitate. Am dus memoriile la 8000MHz, dar la primul benchmark murea sistemul, iar pana acolo se misca destul de greu si se bloca. Ciudat, desi am incercat cu 2 placi de baza diferite. Pe AMD a mers din prima. Testele mai jos.

Detalii despre placa de baza

De specificatii nu va zic, le gasiti pe net in 4 secunde. Important sa stiti ca noua placa de baza de la Gigabyte cu cipset X670 suporta procesoarele AM5 de la AMD si sunt bine realizate. Are un VRM cu 16+2+2 faze, XMP 3.0, 4 sloturi RAM, slot PCIe UD 5.0 x16 si x10, radiatoare pentru toate porturile M.2 cu prindere fara surub si ultra fast storage, adica 5 sloturi M.2 dintre care doua sunt PCIe 5.0 x4.

AMD Socket AM5:Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Processors

Digital twin 16+2+2 phases VRM solution

Dual Channel DDR5:4*DIMMs with AMD EXPO™ & Intel® XMP Memory Module Support

PCIe UD Slot X: PCIe 5.0 x16 slot with 10X strength for graphics card

EZ-Latch Click:M.2 heatsinks with screwless design

EZ-Latch Plus:M.2 slots with Quick Release & Screwless Design

Sensor Panel Link:Onboard video port for hassle-free in-chassis panel setup

UC BIOS:User-Centred intuitive UX with Quick Access function

Efficient Overall Thermal:VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard XL

Fast Networking:2.5GbE LAN & Wi-Fi 7 with Ultra-high gain antenna

Extended Connectivity:HDMI, Rear & Front USB-C® 20Gb/s

Reliable Audio:8-Ch HD Audio & Audiophile Grade Capacitors

Pe partea de internet ofera port de 2.5GbE, Wi-Fi 7, deci o sa zboare pe internet. Ok, sunt placi de baza care stiu 10Gbps, dar mi se pare prea mult pentru un utilizator casnic. Nici nu avem astfel de retele.

Mi-a placut si cum arata BIOS-ul. Vai, cand imi aduc aminte cum arat un BIOS acum 20-30 de ani si cum arata astazi….wow. Diferenta de la cer la pamant. Parca esti intr-o interfata de smartphone. Totul este intuitiv, aranjat frumos, colorat si ai o multime de setari.

Memoriile RAM sunt unele clasice. Au radiator generos, iluminare RGB si cam atat. Au latenta CL38-48-48 la 1.45V cand sunt setate la 8000MHz. Sunt fabricate in Taiwan, sunt compatibile cu toate sistemele de iluminare si au fost testate in fabrica. Deci teoretic sunt functionale 100%.

Sunt in format 2x 16GB deci in total 32GB, suficient pentru 90% dintre utilizatori. A iesit o bestie de sistem. Memoriile sunt mai mari decat unele obisnuite si din cauza asta va recomand sa aveti grija la ce sistem de racire aveti instalat pe procesor si ce carcasa aveti. S-ar putea sa nu va intre daca aveti radiator in tavan.

Imi place ca nu s-au incins deloc in teste. Am rulat cateva teste cu ele, le-am forjat, dar ele au ramas reci. Aici se vede cat de eficient este radiatorul si cat de bine sunt facute aceste memorii.

O concluzie nu am. A fost un test ca sa vad unde s-a ajuns cu tehnologia din prezent. Kingston a dovedit inca o data de ce este in stare cu noile memorii la 8000MHz. Daca aveti bani si o platforma care sa le duca, cumparati-le. Sunt sigur ca peste cativa ani o sa ni se para o gluma aceste memorii la 8000MHz, dar cine stie…In prezent atat se poate.

