Cum sa-ti protejezi masina parcata mult timp

In cazul meu se implinesc 3 saptamani de cand am facut plinul si abia ce am mers 50km prin oras. Masina a stat foarte mult si probabil si voi va aflati in aceeasi situatie. Desi am casa si curtea supravegheata video, masina are nevoie la randul ei de supraveghere. Uneori din interior.

Intr-o astfel de situatie cand trebuie sa lasam masina parcata mult timp este bine sa stim ce se intampla cu ea. Nu toata lumea dispune de un loc de parcare in fata casei sau in spatele blocului. In Bucuresti cunosc persoane care isi parcheaza masina si la 2 statii de autobuz departe de casa.

Pentru astfel de situatii Mio recomanda camerele de bord care dispun de functia Mod Parcare. Am mai discutat noi aici despre camerele Mio si va las un link AICI catre review-urile noastre.

Acest Mod Parcare este foarte util atunci cand cineva se apropie de masina sau o loveste cand este parcata. La detectarea miscarii, camera se activeaza si inregistreaza automat. Eu am modelul 792 care dispune si de o camera secundara pentru luneta, iar daca si voi aveti la fel aflati ca inregistreaza se face si pe camera din spate.

Pentru a beneficia de aceasta functie atunci cand motorul este oprit aveti nevoie de Mio Smartbox. Este un accesoriu care se leaga direct la borna bateriei pentru a alimenta camera non stop. Totusi, pentru a preveni descarcarea bateriei masinii, Smartbox verifica tot timpul voltajul.

O astfel de solutie inteligenta va poate scuti de multe probleme. De cate ori nu v-ati gasit masina lovita in parcare? Printr-o astfel de investitie scutit timp pierdut, bani si castigati confort stiind ca masina este in siguranta.

Printre functiile cheie, in functie de model, se numara:

Senzor premium, de înaltă calitate de la Sony – STARVIS

Rezoluție de înregistrare Full HD sau Quad HD, cu 30 sau 60 de cadre pe secundă

Senzor G cu 3 axe care detectează schimbările bruște de direcție și crează un fișier ce nu poate fi

suprascris

suprascris Diafragmă mare pentru filmări cu claritate superioară pe timp de noapte

GPS încorporat pentru înregistrarea rutelor călătoriei WIFI integrat

Modelele Mio care beneficiaza de Modul Parcare sunt: MiVue C380 Dual, MiVue C540, MiVue C541, MiVue C560, MiVue C570, MiVue 731, MiVue 733 WIFI, MiVue 751, MiVue 752 WIFI Dual, MiVue 766 WIFI, MiVue 785 Touch, MiVue 786 WIFI, MiVue 788 CONNECT, MiVue 792 WIFI Pro, MiVue 795, MiVue798, MiVue 798 Dual, MiVue 821, MiVue 826, MiVue J60, MiVue J85.

Puteti sa va cumparati camere Mio de AICI.