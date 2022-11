QNAP TS-464 NAS review: media center si cloud la tine acasa

Stiti deja, sunt utilizator de NAS de aproape 10 ani, cand mi-am luat primul astfel de dispozitiv in casa. De atunci am mai testat cateva modele, insa nu foarte multe pentru ca de obicei trecerea de la unul la altul e anevoioasa. Insa acum, la propunerea celor de la QNAP, am zis sa testez si unul din portofoliul lor.

Numele lui de „cod”, dupa cum ati vazut in titlu, este TS-464 si este un NAS foarte performant cu multiple aplicatii. Poate tine loc de server de dezvoltare software, media center pentru sufrageria ta, server de backup, smart home server, propriul tau „cloud” sau multe altele. Cu astfel de NAS-uri performante limita e doar imaginatia, pentru ca practic sunt computere pe care, la o adica, poti instala orice. Daca nu e posibil nativ, o poti face prin aplicatii de rulat containere precum Docker, de exemplu.

Specificatii┬á NAS – QNAP TS-464

Acest NAS este, pana acum, cel mai rapid pe care am pus vreodata mana. De la procesor la retelistica.

Procesor quad-core Intel Celeron N5195 care poate urca frecventa de operare pana la 2.9 GHz

4 GB memorie RAM (poate fi extinsa pana la la 8 GB)

4 Tray-uri cu hot-swap + 2 porturi M.2 2280 PCIe Gen 3 x1

Port ethernet de 2.5 Gigabits

Dou─â porturi USB 3.2

Doua porturi USB 2.0

Port infrarosu (optional ii poti aduce o telecomanda QNAP RM-IR004)

Un port PCIe Gen 3 X2

Un port HDMI 2.0

Sloturile pentru SSD-uri pe M.2 pot fi folosite fie pentru stocare, fie pentru caching si imbunatatirea performantelor de calcul. Iar portul PCIe Gen 3 X2 poate fi folosit pentru instalarea unei placi de retea de 10 GbE, a mai multor porturi USB sau extinderea functionalitatii.

Instalare

Intr-un final n-a fost foarte complicata. Dupa ce am pus HDD-urile de test in el, ceea ce a fost foarte simplu pentru ca de ceva ani nu se mai prind cu suruburi, l-am legat la switch-ul din rack-ul din camera tehnica, l-am bagat in priza si am asteptat.

Si apropo de montarea HDD-urilor, mi-a placut foarte mult modul in care se deschide, prin glisare, capacul frontrol care „ascunde” partea de stocare.

A bootat in cateva minute si am inceput sa-l setez de pe MacBook-ul din dotare, folosind aplicatia QFinder Pro pentru inceput, dupa care am continuat in browser. Initial am zis ca-i fac setarile de pe telefon, dar de ce sa ma chinui cu un display mic?

Ei bine prima data si-a facut update de sistem de operare, s-a restartat o data, si dupa aceea am intrat in interfata lui de administrare. Practic, de la inceput a mers totul foarte bine. Doar ca dupa prime interactiune ceva n-a mai mers bine si am pierdut conexiunea cu el. Asa ca a trebuit sa-l rebootez iar. A fost singurul moment cand am avut probleme cu el.

Performante la transferul de fisiere

QNAP zice ca din standard, adica cu o singura placa de retea de 2.5 GbE, la transferul unui fisier de 10 GB ai putea obtine pana la 295 MB/s, atat la upload cat si la download. Daca mergi pe varianta cu doua placi de 2.5 GbE ajungi pana la aproape 590 MB/s si cu o placa de 10 GbE pana la peste 1150 MB/s la download.

Din pacate, eu nu am (inca) retea mai puternica de Gigabit acasa. Si nici n-am avut SSD-uri in NAS, o conditie cred eu esentiala pentru a obtine viteze cat mai mari. Asa ca viteza mea se liminteaza la viteza maxima dintre Gigabit si cea de scriere/citire de pe HDD, ceea ce nu cred ca e relevanta in context.

Ce stie sa faca un NAS QNAP

Ei bine, stie multe. Sa incep pe partea de functionalitati care-ti integreaza telefonul mobil in ecosistemul tau de acasa.

In primul rand, iti poti face propriul cloud folosind aplicatia myQNAPcloud. Poti sa-ti faci backup la poze si poti sa le vezi direct din browser sau de pe mobil. Pentru acestea ai cateva aplicatii de mobil, cum ar fi Qfile, Qmanager, Qsync Pro sau Qnotes. Le gasiti pe AICI la categoria productivitate. Sau chiar poti inlocui Google Photos cu QuMagie Mobile (un nume cam neinspirat).

Poti sa iti conectezi camerele de supraveghere LAN la el, cum am facut si eu in actualul meu setup, si le poti urmari de la distanta. Evident, ele vor inregistra toate evenimentele care au aparut. Aplicatia se numeste QVR Pro Client si o gasiti AICI la categoria Surveillance.

NAS-ul poate rula un VPN, pana aici nimic special, insa mi-a placut ca au dezvoltat si un client de VPN pentru asta, numit QVPN Device Client.

Din pacate, mi se pare ca si ei, ca si multi altii de pe piata, mai au de lucru la interfata grafica de pe NAS, dar mai ales la aplicatiile de mobil dedicata, care nu prea mai sunt in pas cu tendintele actuale de design si functionalitate. Dar e bine ca merg si ca exista, e un punct de plecare.

Si pe langa toate aplicatiile de mobile, exista si o gramada de aplicatii dedicate pentru desktop, care nu merg doar pe Windows ci si pe Mac sau Linux si iti permit sa iti sincronizezi sau sa faci backup la date, sa impartasesti datele de pe NAS cu altii folosind linkuri (au chiar si integrare cu Microsoft Teams si Google Workspace) sau sa cauti fisiere atat pe NAS cat si pe calculatorul personal, in acelasi timp.

Toate aceste aplicatii de care va spun le gasiti pe pagina de QNAP Utilities/Essentials, daca v-am facut curiosi si vreti sa vedeti ce mai stie sa faca o astfel de masinarie.

Si pe langa toate aceste functionalitati oferite de ei „pe tava”, tu poti sa faci multe altele folosind NAS-ul de la QNAP. Mai ales ca ai un AppCenter plin de tot felul de aplicatii, de la antivirusi la aplicatii de tip firewall, automatizari (IFTTT), backup, media si multe altele.

Spre exemplu, daca nu iti plac aplicatiile QNAP pentru cloud, iti poti instala direct din AppCenter ownCloudx si iti faci propriul cloud fara sa depnzi de aplicatia lor. Poti sa-ti instalezi Plex si sa faci streaming catre orice dispozitiv sau poti gazdui, direct, un blog in WordPress pe el.

De asemenea, ce mi se parea foarte tare e ca NAS-ul are iesire HDMI si il poti conecta direct la televizor, transformand-ul intr-un media center direct, fara conexiune pe WiFi sau cablu. Iar daca iei si telecomanda de la ei il poti controla si foarte usor.

Din pacate la mine lucrul acesta n-ar fi o optiune. Eu am o camera tehnica dedicata, cu un rack dedicat si n-as dori sa am un NAS cu 3-4 HDD-uri care sa faca zgomot non stop in sufragerie. Insa e o varianta buna, mai ales daca-l echipezi cu SSD-uri, ca el asa e foarte silentios.

Concluzie

In concluzie NAS-ul TS-464 de la QNAP este o unitate puternica, foarte puternica, desteapta si destul de silentioasa. In plus, mai e si aratoasa si se poate incadra perfect intr-un living, langa televizor.

Si cum va spuneam, posibilitatile sunt nelimitate si tin doar de imaginatie si nevoi. Insa practic poti inlocui o gramada de servicii din cloud platite cu un singur NAS. Avantajul e ca datele sunt la tine, nu la altii, dezvantajul poate fi chiar acelasi, daca nu ai grija de ele. ­čÖé

Insa un lucru important, dupa parerea mea, e ca poti face backup si catre alt NAS sau alt server remote, pentru a avea redundanta geografica.

Desigur, daca aveti intrebari despre acest NAS, sau oricare altul, puteti sa le lasati in sectiunea de comentarii iar eu voi incerca sa raspund, daca pot.

QNAP TS-464 se gaseste in magazine la pretul aproximativ de 3600 lei.