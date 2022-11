Schimbări pentru utilizatorii Genius: comenzile au livrare gratis doar de la 30 lei în sus

Sunt utilizator de abonament Genius de mai bine de un an, de dinainte de Black Friday 2021, mai exact. De atunci se pare că am salvat ceva bani, deși nu comand extrem de des de la ei și nu fac asta decât de pe eMAG, nu de la tazz sau Fashion Days.

Mai exact, aplica╚Ťia spune c─â am reu╚Öit s─â economisesc 438,06 lei, din care pu╚Ťin peste 400 sunt din costurile de transport. Mai ales de c├ónd am easybox la mine ├«n sat, am ales s─â comand exclusiv acolo. Singurele excep╚Ťii sunt produsele care nu pot fi livrate acolo, cum a fost monitorul acesta, prins la ofert─â de Black Friday.

Practic, eu am comandat doar produse de strict─â necesitate (cum ar fi gelul spumant Bioderma ABCDerm, pe care sunt obligat s─â ├«l folosesc, din cauze medicale) sau cele aflate la oferte irezistibile (cum au fost prosoapele acestea, la 10 lei). Prin urmare, nu pot spune c─â sunt vreun fanatic al comenzilor online, cum mai ╚Ötiu oameni de pe l├óng─â mine, care comand─â a╚Öa de toate: de la m├óncare la televizoare. Cu toate acestea, ├«n cele mai multe cazuri, nu am avut comenzi sub 50 lei…

Ei bine, iat─â c─â, de╚Öi nu am primit vreo informare oficial─â, am descoperit pe site-ul eMAG o modificare pe care abona╚Ťii Genius o vor g─âsi cel pu╚Ťin interesant─â:

Livrare gratuit─â cu ridicarea personal─â a comenzii din easybox, pentru comenzile care con┼úin Produse eligibile pentru aceast─â modalitate de livrare in valoare de cel pu╚Ťin 30 lei (TVA inclus), incepand cu data de 21.11.2022. ; Prin excep┼úie, pentru comenzile ce con┼úin Produse eligibile ┼či Produse care nu sunt eligibile pentru livrarea in easybox, v├óndute ┼či livrate de eMAG, Clientii vor putea alege exclusiv livrarea prin curier ┼či nu vor achita taxa de livrare aferenta, dac─â comanda este de cel pu╚Ťin 100 lei (TVA inclus) conform art. 5.1.1.

Practic, se ├«ncheie luna de miere pe care unii o aveau cu acest serviciu, pe care ├«l foloseau ╚Öi pentru comenzi extrem de mici. Nu sunt sigur, nefiind ├«nc─â o comunicare oficial─â, dac─â au descoperit cei de la eMAG c─â le este prea pu╚Ťin rentabil s─â ofere transportul gratis la orice fel de comand─â sau dac─â s-a terminat o perioad─â de promo╚Ťie ├«n care focusul lor principal a fost atragerea de clien╚Ťi ╚Öi nu profitul. A╚Ö ├«nclina s─â cred c─â e un cumul ├«ntre cele dou─â…