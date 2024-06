Raspberry Pi Foundation lansează un kit AI cu preț de doar 70 de dolari

Raspberry Pi Foundation a lansat un kit AI, compus dintr-un SBC Raspberry Pi 5 și un accelerator AI Hailo-8L, la prețul de doar 70 de dolari. Scopul acestuia este de a oferi acces facil la numeroase aplicații AI, asigurând, în același timp, performanțe ridicate și eficiență energetică foarte bună. Platforma are o putere de procesare de 13 TOPS și pune la dispoziție numeroase pachete software gata de utilizare, dar și suport pentru senzori de imagine proprii sau terți. Astfel, utilizatorii pot încerca numeroase rețele neuronale, fără a avea nevoie de cunoștințe tehnice avansate în materie de hardware și Linux. Mai mult, acesta aduce și un algoritm de scheduling foarte bine optimizat care permite rularea mai multor rețele neuronale pe o singură cameră foto.

Raspberry Pi Foundation oferă inclusiv template-uri pentru astfel de aplicații, iar integrarea cu acceleratorul Hailo-8L este asigurată out of the box cu ajutorul librăriilor Hailo Tappas. Cu alte cuvinte, de îndată ce aveți kit-ul, îl puteți pune la treabă în doar câteva minute. Kit-ul este disponibil prin rețeaua distribuitorilor autorizați Raspberry Pi. În România ar trebui să ajungă prin Optimus Digital, însă probabil la un preț ceva mai mare.





Sursa: Raspberrypi.com