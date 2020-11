Razer BlackWidow V3 Quartz Edition Review: vaduva roz

Cu un numar impresionant de tastaturi de gaming disponibile pe piata IT e aproape imposibil sa te plictisesti sau sa nu gasesti cel putin una pe placul tau, iar cu cat iti trec mai multe tastaturi prin degete, cu atat observi cat de diferite sunt unele fata de celelalte.

Cea mai recenta tastatura de gaming de care m-am bucurat in materie de redactor aici la ArenaIT este BlackWidow V3. Sample-ul ajuns la mine dupa cum observati si in galeria foto este Quartz Edition, de un roz care ar face invidioase pana si pitipoancele.

Tastatura se remarca inca de la inceput prin constructia solida. Cadrul este dintr-un aluminiu cu un finisaj mat care pastreaza un stil minimal si asigura confortul in timpul sesiunilor interminabile de gaming. Aluminiul ar putea fi un punct in plus si pentru cei care se stiu mai slabi de nervi si scapa involuntar cate un pumn perifericului. Layout-ul tastaturii este destul de basic si avem extra un buton de tip scroll si inca unul pentru partea multimeda/ muzica. Caracterele de pe butoane nu se vor sterge deoarece acestea nu sunt doar imprimate pe suprafata butonului, ci s-a folosit plastic transparent. Palm rest-ul nu se prinde de tastatura, trebuie doar apropiat si atat tastatura cat si palm rest-ul nu aluneca deloc. Pe biroul pe care il folosesc luat de la Ikea au stat exact in pozitia in care le-am pus eu. Initial am crezut ca voi avea probleme cu palm rest-ul dar aceasta a stat neclintit. Tastatura ofera 3 unghiuri de inclinare: cel standard fara picioruse, inclinare de 6 grade cu primul nivel de picioruse si inclinare de 9 grade. Cablul este unul de calitate si permite un mic cable management prin canalele de pe spatele tastaturii.

Switch-urile folosite sunt productie proprie Razer: Green, recomandate celor care vor sa simta si sa auda absolut fiecare apasare de buton. V-am lasat mai in jos un video in care le puteti auzi. Pentru preferintele personale insa e prea mult. Se aude ca o masina de scris si eu prefer sa fie mai silentioase. Imi place foarte mult feedback-ul pe 2 nivele oferit de switch-uri, dar cu zgomotul nu ma pot acomoda.

Razer are o experienta de 10 ani in materie de switch-uri si au reusit sa-si construiasca un renume pe baza acestora. Experienta de utilizare este excelenta si am folosit tastatura inclusiv pentru a redacta articolul dedicat mouse-ului Razer Viper Ultimate Edition. Daca switch-urile Green si zgomotul nu reprezinta o atractie pentru voi, tastatura se poate comanda si cu switch-uri Yellow, care sunt la polul opus: silentioase si cu un feedback mult mai mic.

Fiind o tastatura de gaming, in mod normal pe langa switch-urile mecanice vorbim si de un sistem de iluminare performant. La fel ca in cazul mouse-ului, personalizarile se fac din sofware-ul Razer Synapse ajuns la versiunea 3. Comenzi rapide pentru butoane pot fi adaugate cu ajutorul functiei Hypershift din soft. Este prezent si modul de gaming, care permite dezactivarea unor combinatii foarte cunoscute din windows precum Alt-Tab sau Alt-F4.

Modul de iluminare poate fi configurat la un nivel mai restrans cu Synapse, iar pentru o configurare avansata se poate folosi Chroma Studio unde puteti da frau liber imaginatiei. Exista si setari predefinite pentru peste 150 de jocuri PC care pot fi aplicate culorilor tastaturii de aici.

Razer BlackWidow V3 in versiunea cu switch-uri Green este o tastatura pe care o recomand celor care doresc cel mai bun feedback de pe piata, nu sunt deranjati de zgomotul puternic si vor un produs pe care sa nu-l schimbe cativa ani buni, indiferent de cat de intens il folosesc. Inca nu am gasit-o la nici un comerciant din Romania, iar pe site-ul oficial pretul este de 140$.