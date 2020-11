Razer DeathAdder V2 Pro – mouse cu conexiuni multiple

DeathAdder este unul dintre cei mai iubiti mousi din lume. Inca de la aparitia sa din 2006, DeathAdder a fost si este in continuare un mouse ales atat de pasionatii de jocuri video cat si de cei care cauta un mouse de calitate. Pur si simplu.

DeathAdder a suferit multe modificari in cei 16 ani de viata. A primit modificari substantiale la fiecare versiune, iar in varianta actuala este probabil un unul dintre cei mai complexi mousi de pe piata.

DeathAdder nu mai are nevoie de nici o prezentare generala. O sa ma rezum doar la particularitati deoarece mouse-ul il stiti, este imposibil sa nu.

In varianta V2 Pro este un mouse care le ofera pe toate. El mizeaza pe conectivitate avand la baza posibilitatea sa-l utilizezi pe cablu, wireless folosind un dongle dedicat si Bluetooth.

Indiferent ce metoda de conectare alegi nu o sa simti nici un fel de delay. Evident ca pe cablu nici nu se pune problema de asa ceva, dar folosit atat pe BT cat si pe wireless nu am obserbat nici o diferenta in utilizare. L-am folosit aproape o luna pe toate tipurile de conexiune si am incercat sa gasesc ceva care sa-i tradeze conectivitatea. Nimic. Functioneaza impecabil.

La capitolul autonomie imi este greu sa va spun cu exactitate cat ofera deoarece eu nu i-am dat pace niciodata. L-am folosit exclusiv in gaming, cam 3 ore in fiecare seara, iar dupa 4-5 zile a cerut sa-l incarc. Asta este autonomia cand vorbim strict de gaming, deci mai adaugati cateva zile daca il folositi casual.

Softul Razer il stiti deja. Este poate cel mai complex soft folosit de mine si poti sa setezi cam tot ce iti trece prin cap. Va las doar cateva capturi despre acest mouse.

Constructia este una buna. Este usor, plasticul mi se pare mai slab in comparatie cu modelele anterioare DT, insa ramane in continuare un mouse ergonomic si o aderenta buna.

Pe laterale dispune de zone cauciucate, aderenta este foarte buna pe orice suprafata si gratie noilor picioruse este si mai alunecos. Sta bine in mana utilizatorului si alune bine pe orice suprafata decenta. Ma refer ca l-am folosit atat pe birou cat si pe mousepad.

In rest nu sunt multe de spus despre el caci in esenta nu s-a schimbat foarte mult. A primit switch-uri noi pe care le regasiti si pe alte modele de la Razer. Switch-urile proprietare Razer Optical au ajuns la a doua generatie, sunt mai silentioase si mai precise. Sincer nu mi-am dat seama pana nu am citit despre ele, deci diferenta fata de prima generatie nu este atat de vizibila.

Senzorul este unul optic de 20.000 DPI cu o acuratete de 99.6%. Este un mouse foarte precis, foarte bun in gaming indiferent de joc. Razer in general a avut mousi cu senzori foarte buni, insa acesta este de departe cel mai bun senzor. Este foarte posibil ca noi sa nu simtim o diferenta notabila, insa jucatorii profesionisti sigur vor face diferenta. Poate daca aveam un DT mai vechi sa fac o comparatie puteam sa va spun cate ceva, in rest pot doar sa va confirm ca este un mouse performant si foarte precis. Simti asta in utilizare.

Un alt aspect interesant de mentionat este posibilitatea de conectare la un dock de incarcare. V-am prezetat unul la Viper Ultimate. Poti sa pui mouse-ul pe acel dock si se incarca. E o solutie foarte interesanta.

Costa 799 lei la eMAG si consider ca merita toti banii.