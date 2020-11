Qualcomm a primit aprobare de la SUA si poate vinde cip-uri catre Huawei

A trecut BF si am uitat de niste stiri importante. Cu cateva zile in urma Qualcomm a primit aprobare din partea SUA sa vanda cip-uri catre Huawei. Insa exista o mica problema in aceasta ecuatie.

Practic Huawei are acum voie sa foloseasca cip-uri de la Qualcomm, adica platforme Snapdragon. Totusi, Huawei poate folosi doar platforme Snapdragon cu 4G. Nici nu stim exact care sunt cip-uri la care au acces, insa este clar un singur lucru: nu se atinge de 5G.

Astfel, Huawei poate folosi in paralel procesoarele Kirin cu cele Snapdragon, insa este posibil sa vedem telefoane low cost cu platforme Snapdragon si telefoane high end cu procesoare Kirin. Este logic din moment ce nu dispun de 5G.

Probabil SUA va incepe sa le ofere acces chinezilor la tehnologie cu pipeta, iar acesta este primul pas.