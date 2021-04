Razer KIYO Pro – camera web pentru gameri

Camerele web au disparut din peisaj cand au inceput sa apara telefoanele cu camera frontala. In ziua de azi nu prea le mai foloseste nimeni decat daca sunt integrate pe un laptop. Daca nu venea pandemia sigur uitam de utilitatea lor. Totusi, gamerii au inceput sa le foloseasca din ce in ce mai des atunci cand fac stream.

Camerele web au primit o directie noua. Nu mai sunt folosite doar in mediul office pentru sedinte cu colegii. Acum sunt folosite si de gameri care prefera sa se filmeze atunci cand se joaca si fac stream. Astfel, pentru ca exista cerere, iar unii utilizatori sunt pretensiosi si cauta ceva deosebit, Razer a intrat in joc.

Kiyo Pro este o camera dedicata pentru gameri cu o imagine buna, un design modern si funcii interesante. Poate fi utilizata si pentru conferinte clasice, doar ca a fost gandita pentru gameri.

Ce ofera Kiyo Pro?

Senzor Starvis 1/2.8 CMOS Rezolutie Full HD la 60FPS HDR la 30FPS Unghi larg de captura USB Type C Montura universala Gorilla Glass 3

7 aspecte importante care fac din Kiyo Pro o camera buna dar si cu un pret pe masura. Imaginea este foarte clara, o sa vedeti asta, si in ciuda rezolutiei Full HD chiar este o imagine buna. HDR-ul functioneaza si el dar doar la 30FPS, in lumina slaba continua sa se vada in continuare bine, iar unghiul de captura generos este un avantaj.

Camera se poate fixa de monitor foarte simplu dar are si montura universala astfel incat sa poata fi folosita si pe un trepied sau pe orice alt suport pe care il gasiti in comert.

Sticla de pe lentila este Gorilla Glass 3. Nu stiu cat conteaza asta, dar presupunand ca este transportata poate conteaza. Oricum are un capac de protectie.

USB Type C asigura o conexiune standard, insa ma deranjeaza faptul ca are USB Type C doar in partea care intra in camera. Era mai bine daca avea USB C in ambele capete dar probabil au ales sa o faca asa deoarece nu toti gamerii au calculatoare de ultima generatie.

Practic este o camera de 2MP cu FOV variabil din soft. Focalizarea este automata si lucreaza foarte rapid, iar microfoanele sunt stereo si inregistreaza 16 bit 48kHz si sunt omni directionale.

Cum se vede? Bine, vedeti si voi in poze. Nu am reusit sa inregistrez ca sa pun in video dar va dati seama si asa. Eu sunt multumit de ea. Doar ca…are un pret de 1000 lei pe eMAG.