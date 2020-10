RAZER a lansat un card de debit cu iluminare LED

RAZER a lansat de curand un card de debit similar cu Revolut, care in versiunea Premium ofera si iluminare LED. Cardul este lansat in parteneriat cu VISA.

Razer Card se numeste si este un card de debit pre-pay, adica in stilul Revolut, care este disponibil in versiunea standard sau in versiunea Premium unde primesti iluminarea LED.

Cardul este compatibil cu sistemul de plata Razer Pay, iti ofera 1% inapoi din valoarea tranzactiei (pentru unele tranzactii), iar la cumparaturi pentru produse Razer primesti inapoi 5% din valoarea tranzactiei.

Cardul este disponibil in Singapore.