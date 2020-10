Samsung Galaxy S20 FE sau Galaxy S20, care merita cumparat?

Galaxy S20 FE a fost lansat la finalul lunii septembrie intr-o piata deja foarte aglomerata. Primind unul la teste prin programul Orange Smartphone Tester, primul lucru care mi-a venit in cap dupa ce l-am folosit 2 zile e sa-l compar cu fratele mai mare, Galaxy S20/S20+. S20 Ultra nu va fi inclus din motive evidente.

In momentul in care a fost lansat oficial de catre Samsung, am scris un articol legat de specificatiile tehnice ale acestuia si la fel ca multi dintre cei care au comentat, la cald nu am vazut sensul acestui telefon. Acum ca am pus mana pe unul si l-am butonat haideti sa vedem daca miscarea facuta de Samsung e buna sau nu, intr-o comparatie directa cu S20/S20+.

S20 FE s-a lansat in doua variante: una 4G si una 5G. Diferentele dintre ele sunt la procesoare si retea. S20 si S20+ la randul lor au variante 4G si 5G. Diferentele dintre ele sunt la partea de retele. Da, probabil v-am zapacit cu 4G, 5G, FE, plus si altele. Si abia am inceput….

Procesor

Voi incepe cu partea preferata si anume procesorul. Varianta 5G a lui Galaxy S20 FE foloseste un procesor Qualcomm si anume Snapdragon 865, flagship-ul lansat in primavara acestui an. In sfarsit putem cumpara si in Europa pe cai oficiale un telefon Samsung cu aproape cel mai puternic procesor de pe Android si nu mai suntem nevoiti sa platim acelasi pret pentru o varianta inferioara. Galaxy S20, S20+ (atat varianta 4G cat si 5G) si S20 FE 4G toate folosesc procesorul Exynos 990, care ofera o autonomie mai scazuta, temperaturi mai ridicate si performante mai slabe decat varianta Snapdragon. Bineinteles, gasiti variante cu Snapdragon pentru S20 si S20+ si in Romania, dar la foarte putini comercianti. Eu detin un S10+ cu Snapdragon cumparat pe cai „neoficiale”. Castigator Galaxy S20 FE 5G.

Memorie RAM si stocare interna

Ambele variante de S20 FE pornesc cu 6GB RAM si 128 GB pentru stocare, in timp ce variantele premium, adica S20 si S20+ pornesc cu 8GB RAM (4G) si 128 GB stocare, ajungand pana la 12GB RAM (5G) si 512GB stocare. S20 FE prezinta si varianta cu 8GB RAM si respectiv 128GB/ 256 GB pentru stocare. O diferenta pe partea de stocare intre cele doua categorii este tipul memoriei: S20 si S20+ foloseste UFS3.0, iar S20 FE foloseste UFS3.1. Aici e mai dificil sa pun un verdict, variantele de baza fiind 6GB RAM/128GB stocare versus 8GB RAM/128GB stocare. As zice ca 8GB RAM e mai futureproof.

Ecran

Din nou ambele S20 FE folosesc un ecran de 6.5inch super AMOLED, la 120hz, compatibil HDR10+ si rezolutia 1080×2400, adica FullHD+. S20+ are un ecran de 6.7inch de tip Dynamic Amoled 2x, compatibil HDR10+ si rezolutia 1440×3200. Varianta non-plus are un ecran de 6.2inch, iar in rest aceleasi specificatii. Atat S20 cat si S20+ suporta si ele modul 120HZ, dar desi au o rezolutie superioara, ea trebuie coborata la randul ei la FullHD+, adica aceiasi ca a lui S20FE, pentru a functiona in acest mod. La rezolutia maxima functioneaza la 60HZ. Aici as spune tot egalitate. Eu unul cel putin as merge pe FullHD+ si 120HZ si nu [email protected] Totul este mai fluid la 120HZ si diferentele la rezolutie pe asemenea ecran sunt infime: le vezi doar daca te uiti atent. Ca dimensiune S20 FE este mai aproape de S20+ decat de S20 si aici depinde de gustul fiecaruia. La capitolul ecran, S20 FE va fi favoritul celor care vor un ecran drept si nu vor margini rotunjite.

Camere foto

Senzorul principal a ramas acelasi pe toate 4 modelele: 12MP, cu tehnologie Dual-Pixel si OIS, deci pozele facute cu acesta ar trebui sa fie aproape identice. Si senzorul ultra-wide este acelasi de 12MP cu acelasi caracteristici. Diferentele apar la camera telefoto si cea de selfie-uri. Camera telefoto de pe S20/S20+ are 64MP si permite zoom optic hibrid pana la 3x si digital pana la 30x. Pe ambele variante de S20 FE senzorul a fost inlocuit cu unul de 8MP cu zoom optic hibrid tot 3x si cel digital tot 30x. Acum nu stiu cum se comporta cel de pe S20, dar cel de pe FE produce poze suficient de detaliate la 3x, pentru cele la 30x nu vad utilitatea. Veti avea in review mostre pentru studiu. S20+ are un senzor extra, de 0.3MP TOF.

Frontal camera de selfies pe S20 FE are 32MP, in timp ce S20/S20+ foloseste un senzor de 10MP cu dual pixel PDAF. As spune ca teoretic S20/S20+ stau mai bine aici.

Ce lipseste complet pe FE este modul de filmare [email protected] Sincer nu mi se pare o pierdere absolut deloc. Oamenii inca nu s-au obisnuit sa filmeze [email protected], iar 8K la 24fps este pentru cineva care are ca pasiune filmatul si este priceput. Pe langa asta, putini (imi dau si eu cu parerea) au in casa un TV 8K.

Pe partea de camere foto as numi egalitate din nou.

Constructie

Linia pornita de Samsung odata cu S8 se simte si acum, 3 ani mai tarziu, cu acelasi tip de constructie sandwich la toate telefoanele si certificate IP68. Difera insa materialele. FE a fost conceput ca un flagship accesibil, iar S20/S20+ precum un flagship premium. Astfel, FE are spatele din plastic, in timp ce S20/S20+ din sticla. Aici tine din nou de gusturi. Personal nu ma deranjeaza spatele de plastic al lui FE si va voi spune mai multe despre el in review. Eu mereu cumpar o husa pentru telefon pentru ca de multe ori ajung in varf de munte in mocirla si il scap pe jos.

Baterie si autonomie

Galaxy S20 FE 4G/5G folosesc o baterie de 4500mAh, aceiasi dimensiune ca cea a lui S20+. S20 foloseste o baterie de 4000mAh. Toate se pot incarca la priza cu un incarcator de 25W. Diferenta aici e ca FE vine la pachet cu unul de 15W probabil din motive de costuri sau strategia comerciantilor de a mai castiga ceva bani extra. Incarcarea wireless si reverse wireless charging este prezenta pe toate variantele. La capitolul autonomie, dupa 2 zile de utilizare FE si review atat la S20 Ultra cat si Note 20 Ultra, ambele echipate cu Exynos 990, banii mei merg pe S20 FE 5G drept campion. Deci castigator S20 FE 5G.

Conectivitate si altele

Nici unul dintre telefoane nu mai are jack de casti de 3.5mm, toate folosesc Bluetooth 5.0 si au sunet stereo. Senzorul de amprenta este optic si aceiasi generatie la toate. Toate suporta dual SIM, iar slotul pentru cartela nr. 2 se poate folosi pentru slot card micro SD. Galaxy FE nu are radio din ce vad, in timp ce S20/S20+ au.

Sistemul de operare este Android 10 cu One UI 2.5 pe toate, iar Samsung a anuntat anul acesta ca va oferi suport pentru 3 actualizari majore de OS. Adica Android 11, Android 12 si Android 13.

Concluzii

Samsung Galaxy S20 FE 5G in varianta 6GB RAM si 128GB stocare, adica cea pe care o folosesc eu acum o gasiti la pretul de 3633RON la Orange. Da, ar fi fost frumos sa va spun pretul pentru fiecare varianta, dar de aceasta data va trebui sa va las voua placerea de a le cauta pe net, din motive pe care banuiesc ca le intelegeti.

Strict personal va spun ce as alege eu, daca ar fi trebuit sa imi schimb telefonul acum: Galaxy S20 FE 5G cu 8GB RAM si 128GB stocare. Motivul pentru care merg pe FE e procesorul, implicit autonomia si ecranul drept, iar 8GB RAM mi se pare o solutie mai buna decat 6GB RAM, dupa cum spuneam si mai sus. Cu 6GB RAM probabil nu as tine telefonul pana la Android 13. Varianta 4G cade din orice discutie si nici nu inteleg de ce au mai optat pentru ea. Desi este mai ieftina decat cea 5G, procesorul folosit nu ma incanta deloc.

Samsung cu siguranta nu a luat in calcul tari precum Romania cand au gandit S20 FE. „Hai sa-l facem sa coste 700$ in Romania, sa nu ajunga la un pret similar cu S20.” Nu, pe ei i-a interesat pietele internationale. Astfel, daca ne uitam pe site-ul Samsung SUA vom observa ca S20 FE a „umplut” un gol in segmentul 5G. Practic Samsung are acum un telefon aproape in fiecare arie. Concluzia mea e ca S20 FE nu e un telefon degeaba pentru pietele importante. In Romania tine de preferinte.