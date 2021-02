Razer Opus – casti wireless over-ear cu un sunet superb si un pret foarte bun

Am fost „amenintat” (a se vedea ghilimele) de Razer ca imi vor trimite niste casti super misto la test. Le asteptam de ceva timp si acum au ajuns. Razer Opus, aceste bijuterii din punctul meu de vedere, sunt disponibile in Romania la un pret foarte bun si consider ca merita sa le acordati o sansa inainte sa va orientati catre alte branduri.

Am testat la final de an castile Sony WH-100XM4, considerate ca unele dintre cele mai bune casti wireless de pe piata din segmentul lor. V-am spus parerea mea in review. Per total am fost un pic dezamagit de ele deoarece s-a creat foarte mult hype in jurul lor iar rezultat a fost….Sa zicem ca nu la nivelul asteptarilor. Ba chiar am fost criticat pe Facebook cand am spus ca nu se aud la fel de bine precum zice lumea.

Ca idee, eu am acasa o pereche de Audio Tehnica ATH M50X si le folosesc la o placa audio externa Creative. Temporar. Vreau sa fac un uprade in viitor si sa cumpar un DAC. Folosesc M50X drept referinta pentru orice testez, dar nu sunt nebun sa le compar in mod direct ca nu e normal si nici corect.

Dar sa revenim la Opus. Le-am desfacut, le-am conectat la iPhone si am pus o melodie: Laura Breningan – Self Control. Primul instinct a fost sa le dau mai tare dar…erau la maxim. Am ascultat melodia, am dat jos castile si am analizat. Dupa care am pus Vita de Vie – Praf de stele, varianta acustic. La fel, am analizat sunetul. Am folosit Youtube si Spotify, ca astea le folosim toti in general.

Dupa care m-am mutat pe PC, caci au si jack audio. Piele de gaina instant! Brusc am avut un bass atat de profund incat a trebuit sa-l dau pe minus 3 din egalizator si sa maresc inaltele si mediile. Castile s-au schimbat radical. Au primit volum din plin, chiar insuportabil as putea spune daca le dai la maxim.

Vreau neaparat sa mentionez ca Noise Cancellation functioneaza foarte bine si pentru prima data nu mi s-a facut rau de la aceasta functie. Sunt persoane care nu suporta NC-ul din motive….ciudate. Eu sunt una dintre ele. Ametesc si am o stare de rau. Am testat NC pe aceste casti si culmea totul a decurs normal. Probabil functioneaza altfel, nu este la fel de puternic, habar nu am. Dar functioneaza, isi face treaba.

Au si functia aceea care iti permite sa auzi ce se intampla in jurul tau fara sa dai castile jos de pe cap. Vad ca fiecare producator denumeste functia asta dupa bunul plac, stiti la ce ma refer. Functioneaza si ea foarte bine.

Ce nu mi-a placut deloc este aplicatia. Saraca in optiuni, fara un egalizator manual, doar moduri presetate. Practic e inutila. Poate primeste un update.

Cat despre design nimic rau de zis. Sunt casti premium construite cu simt de raspundere. Cupele sunt extrem de moi si placute, plasticul folosit este mat, banda de sustinere are la interior metal dar este acoperita de plastic placut la atingere, butoanele se simt ok, sunt comode si usor de purtat. Sunt premium.

Am ascultat FLAC-uri, diverse genuri de muzica si am ajuns la o concluzie. Castile Razer Opus sunt foarte bune. Foarte, foarte bune. Consider ca la 649 lei cat costa acum la eMAG sunt o afacere buna. Si daca erau 1149 lei, pret intreg, tot la fel as fi zis, dar la 649 simti ca ai facut un deal super bun.

Cu ocazia asta m-am uitat si prin comentarii la eMAG sa vad ce spun utilizatorii, de ce doar 2.75 rating. Eu, cu castile pe cap si cu playlist-ul pornit, citeam ca sunetul este flat, ca nu au bass, ca volumul e prea mic (da, cu asta sunt de acord) sau ca nu se aud prea bine. Adica na, puteti vedea si voi comentariile. M-am crucit…

Vorba aia, se fac 10 ani de cand testez tot felul de gadget-uri, laptop-uri, monitoare, casti, telefoane, tablete, calculatoare, de toate mi-au trecut prin mana. Si nu doar mie. Voiam sa spun ca avem o baza de informatii, stim sa facem comparatii, sa ne raportam dupa pret, sa ne dam seama cand un produs este bun sau prost, pe scurt. Asa ca eu nu sunt de acord cu acele comentarii, absolut deloc.

Singura mea obiectie este la aplicatie. As mai putea trece la parti negative volumul nu prea mare la nivel maxim atunci cand sunt utilizate prin Bluetooth si lipsa unor comenzi tactile pe capac. Trebuie sa scoti mereu telefonul sa dai skip, play, volume up etc.

Dar sunetul este plin, are detalii, are bass. Nu sunt casti simple, nu se aud ieftin si nici nu iti lasa impresia ca se putea mai bine in banii astia.