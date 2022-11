realme 10 este lansat oficial la nivel international – un mid-range bun

realme a lansat de curand modelul realme 10. Este o serie care nu are nici o denumire interesanta, doar un numar care reprezinta generatia. Vorbim aici de mid-range-ul realme 10 la un cost de doar 200 dolari.

Telefonul ofera urmatoarele specificatii cheie:

IPS de 6.58 inch la 90Hz

Helio G99

Trei camere foto: 50MP principala + 2MP + 2MP

5000mAh

33W incarcare

4/8GB RAM

64/128GB stocare

Difuzoare UltraBoom

Spatele este unul interesant, din plastic probabil, dar arata bine. Este patratos pe margini, are un ecran cat se poate de curat cu o mica barbie in partea de jos. Se lauda cu niste difuzoare bune, o sa vedem si noi cand se lanseaza in Romania.

De asemenea, are un chipset nou si puternic, o camera de 50MP (speram sa fie mai buna pe acest model) si o baterie generoasa asa cum ne-am obisnuit de la realme. Pretul este unul bun, competitiv.