realme 9i 5G review: un smartphone de buget destul de bun

realme a lansat recent un nou smartphone de buget si eu l-am testat. Si cum n-am mai pus mana de ceva timp pe un telefon cu Android, am fost suprins de unele treburi.

L-am setat de la zero, fara sa import nimic pentru ca nu mai aveam niciun backup in Google. Asa ca am trecut prin toata experienta de utilizare a unui telefon cu Android, cum n-am mai facut de multa vreme.

Specificatii realme 9i 5G

Procesor MediaTek Dimensity 810 5G

Display de 90 Hz full HD

6 GB RAM (exista si varianta de 4 GB)

128 GB memorie interna (exista varianta si de 64 GB)

5G

Camera tripla

Baterie de 5000 mAh

Specificatiile nu sunt ceva iesit din comun, insa sunt mai mult decat ok pentru un telefon de buget care sa mearga bine cel putin doi ani pentru operatiuni simple: browsing, chat, poze si muzica, sa zicem.

Ambalaj si design

Sa incepem cu design-ul. Am ramas chiar impresionat de cum e construit acest telefon. E simplu, fara elemente kitschoase de design, are marginile patratoase, cum imi plac mie, deci e stabil in mana si pare bine inchegat.

In cutie gasiti telefonul, un incarcator de 18 W rapid, o cheita pentru sertarul SIM si o husa TPU, numai buna pentru inceput. Si, apropo, telefonul are folie pe ecran direct din cutie.

Cum functioneaza si ce software are

Trebuie sa va spun din start ca am fost impresionat de cum se misca. Venind dupa aproape doi ani de zile pe iPhone avand minime interactiuni cu telefoane cu Android, chiar am fost placut impresionat. Mai ales ca am stiut din start ca am de a face cu un model entry/mid-level.

Telefonul vine cu Android 12 si realme UI 3.0. Si chiar daca la inceput are multe aplicatii pe care nu le vrei, majoritatea se pot sterge si dupa jumatate de ora de setari ai un telefon curat si rapid. Din pacate, nu le poti sterge pe toate.

Mai mult, mi-a placut ca pot schimba tema designului si il pot aduce spre varianta clasica de Android Material.

Bateria tine lejer o zi intreaga, fiind de 5000 mAh, si daca nu-l stresezi prea tare, probabil ca poti ajunge chiar si la doua trei zile.

Netul merge si el bine, si chiar daca nu are WiFi 6 se descurca bine pe 5 GHz. Am reusit sa obtin 300 Mbps acasa pe WiFi.

Difuzorul se aude bine, ca e doar unul, dar e ciudat sa auzi sunet doar dintr-o parte. Si e foarte usor de acoperit cu mana cand te uiti la un video. Macar e puternic si clar.

Iar pentru ca vorbeam despre video, nu pot sa nu spun ca ma declar multumit si de calitatea display-ului, atat la capitolul luminozitate cat si culori.

Cum face poze

Aici nu o sa va spun decat ca se putea mai bine. Culorile sunt bunicele, insa detaliile cam slabe. Dar va las pe voi sa decideti.

Concluzie

Mie unul mi-a placut telefonul asta. E un entry-level bun, cu autonomie buna, si care se misca bine pentru taskuri simple de tip browsing, email, YouTube si altele. Iar display-ul e unul mai mult decat decent.

La partea de foto ar mai fi fost loc de imbunatatire.

Il gasiti la Orange.