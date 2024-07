Realme GT 6 Review: o oferta tentanta

Primul contact cu un telefon Realme l-am avut in 2021, atunci cand isi faceau intrarea pe piata din Europa. 3 ani mai tarziu, Realme a crescut in popularitate, vanzari si modele disponibile pe piata acoperind de la telefoane entry-level pana la telefoane flagship accesibile. Realme GT 6 intra in categoria din urma: specificatiile sunt de flagship, dar pretul este de mid-ranger pretentios. Cum cifrele ma lasa rece, haideti sa-l vedem cum s-a descurcat la proba practica.

Design si constructie

Pentru anul 2024, Realme GT 6 este un telefon slim, iar daca nu ar fi cele 3 module ale camerelor foto pe spate, telefonul ar fi simetric. Marginile si colturile sunt rotunjite, iar constructia clasica de tip sandwich este prezenta. Atat rama cat si spatele sunt din plastic, iar ecranul este protejat cu Gorilla Glass Victus 2 si ofera protectie IP65 impotriva apei si a prafului.

Modulele camerelor foto il fac usor de identificat in „salbaticie”.

Am apreciat prezenta incarcatorului, a unei huse si a foliei pre-aplicate pe ecran, care sunt critice in primele zile de utilizare pana vin cele comandate separat.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Android 14 imbracat cu interfata RealmeUI 5.0 sunt la bord. Cu bune si cu rele, interfata celor de la Realme a ajuns la maturitate. Ofera suficiente optiuni de personalizare si optiuni avansate legate de Dark Mode, rezolutie, rata de reimprospatare si altele. Indiferent ca se cheama RealmeUI, ColorOS (Oppo) sau OxygenOS (OnePlus), interfata este in proportie de 99% identica intre cele trei. Orice utilizator familiar cu sistemul de operare Android il va gasi usor de folosit.

Partea care mie nu mi-a placut si am observat-o in primele 30 de secunde e prezenta bloatware: TikTok sau Facebook vin preinstalate, insa se pot dezinstala. Realme asigura 3 ani de actualizari majore de OS.

Inteligenta artificiala nu putea lipsi din peisaj, iar pe GT 6 intalnim optiunea de a traduce integral continutul prezent pe ecran si o functionalitate mai avansata: se realizeaza un screenshot si apoi din el poate fi extras continutul vizual si text. De asemenea, functia de a elimina din poze elemente nedorite este prezenta.

Specificatiile tehnice includ un procesor Snapdragon 8s Gen 3, alaturi de 16GB RAM si 512GB memorie interna.

Totul se misca fluid si raspunde prompt la comenzi.

In Geekbench, pe partea de procesor a obtinut 1894 puncte pentru single-core si 4851 pentru multi-core. Pe partea grafica, cu Vulkan a obtinut 9963 de puncte si 9158 cu OpenCl. Rezultatele obtinute sunt similare cu ale unui procesor Snapdragon 8 Gen 2.

Bateria are o capacitate de 5500mAh si beneficiaza de incarcare rapida la 120W. O incarcare completa se face in aproximativ 30 de minute.

Autonomia este impresionanta, n-am reusit sa-l dobor sub o zi jumatate in utilizarea mea nici dupa 10 ore de continut redat de pe YouTube audio plus video.

Un utilizator normal, fara gaming are sanse bune sa ajunga la 2 zile de utilizare cu un singur ciclu de incarcare.

Camera foto si video

Camera principala foloseste un senzor de 50MP Sony LYT-808, cu PDAF multidirectional si OIS. Pozele realizate cu aceasta sunt de nivelul unui flagship: detaliate si pline de culoare. Initial analizate pe telefon nu era convoins de calitatea lor, dar deschise apoi pe un monitor IPS de 32 inch am fost convins ca e o camera foto solida.

Camera ultrawide foloseste un senzor timid de doar 8MP – un Sony IMX355 fara AF. Pozele realizate cu acesta raman in urma, insa sunt utilizabile.

Pentru zoom 2x este folosit senzorul principal si pozele arata la el ca cele standard: foarte bine.

Ofera si zoom 4x, 10x si 20x. Este folosit un senzor 50MP Samsung ISOCELL JN5. Cel 20x nu este prea folositor datorita calitatii, dar pana in 10x se pot obtine rezultate decente in lumina buna. Nu este de nivelul unui flagship, dar ma bucur ca nu lipseste.

Zoom 4x:

Zoom 10x:

Zoom 20x

In cazul selfie-urilor, senzorul folosit este un Sony IMX615 de 32MB. Culorile lasa loc de mai bine, la fel si nivelul de detaliu si se simte lipsa unui senzor mai recent si cu o rezolutie mai mica.

Pozele in lumina slaba arata bine, fara a fi ceva notabil.

Ecran si sunet

Ecranul de 6.78 inch este de tip LTPO AMOLED si functioneaza la rezolutia 2780 x 1264, alaturi de o rata de reimprospatare de 120Hz. Ofera o luminozitate maxima de 1600 niti, iar cea de varf ajunge la 6000 de niti, fiind astfel cel mai luminos ecran gasit pana acum intr-un telefon mobil.

In proba practica acesta nu dezamageste: ecranul este placut in utilizare indiferent ca vorbim de bezna totala sau utilizat afara, in canicula. Indiferent de scenariul in care este aruncat, va functiona fara probleme. Din softul telefonului se poate opta pentru o rata de reimprospatare fixa de 60Hz, adaptiva intre 1Hz si 120Hz sau una High care forteaza continutul sa fie afisat spre rata maxima.

Pe partea audio, sunetul este stereo, puternic si placut in proportie de 95% din cazuri. Ce am observat este ca muzica „zgomotoasa”e redata cu niste dificultati – de exemplu coloana sonora de la Mad Max: Fury Road – Brothers in Arms de Junkie XL.

Concluzii

Realme GT 6 in varianta testata de mine cu 16GB RAM si 512GB stocare costa putin sub 3000RON, adica jumatate din cat costa un S24 Ultra cand e la oferta. Bineinteles ca niste ajustari au fost necesare pentru a oferi un asemenea pret: constructie bazata pe plastic, un chipset mai lent decat cel prezent pe cele mai mari si tari flagship-uri, o camera ultrawide unde in loc sa vezi 2 fire de iarba observi doar unul, dar tot ce conteaza cu adevarat pentru majoritatea utilizatorilor e prezent. Chiar mai mult, incarcatorul de 120W si o husa vin incluse in pachet ( 200-300RON luate separat).

Realme GT 6 este un telefon solid care nu te va rupe la buzunar si nici nu te va dezamagi si ofera un procesor mult mai potent decat concurenta pentru acelasi pret.

Puncte Pro

autonomie foarte buna

incarcare rapida

ecran potent si placut

camera foto principala realizeaza poze de calitate

procesor mai rapid decat ce ofera concurenta (Snapdragon 7 Gen 2)

Puncte Contra