Realme 8 si 8 Pro au fost prezentate

Ambele telefoane fac parte din segmentul mid-range, iar 8 Pro foloseste senzorul Samsung HM2 de 108MP.

Realme a intrat recent si pe piata din Romania si modelul 7 Pro a fost deja testat de mine si puteti citi despre el aici. 8 Pro este urmasul acestuia, iar unele caracteristici au ramas la fel, fiind tentat sa-l numesc Realme 7S Pro si nu 8 Pro. Veti afla imediat de ce.

Procesorul este acelasi octa-core Qualcomm Snapdragon 720G realizat pe o tehnologie de 8nm si 6GB sau 8GB RAM cu o singura varianta de stocare interna de 128GB. Aceasta poate fi extinsa cu ajutorul unui card SD.

Ecranul desi pe hartie pare identic cu cel de pe 7 Pro, adica un Super AMOLED de 6.4inch la rezolutia fullHD si 60HZ, cei de la Realme spun ca acesta este o revizie mai noua care aduce imbunatatiri la luminozitate si este mai receptiv la atingeri.

Bateria a ramas tot de 4500mAh, dar incarcatorul a fost schimbat: in loc de incarcare rapida la 65W, acesta beneficiaza de incarcare rapida la 50W. Nu cred ca va influenta mult rezultatul final.

Acum ca am trecut in revista ce a ramas la fel sau aproape la fel, hai sa trecem la aspectele pe care probabil Realme s-a concentrat raportat la 8 Pro: fotografia. Senzorul principal este de 108MP, un Samsung HM2. A nu se confunda cu HM3 folosit pe Samsung Galaxy S21 Ultra si nici cu HM1 folosit in Note 20 Ultra. Senzorul ar trebui sa produca niste poze foarte bune si detaliate chiar si in lumina slaba, iar rezultatul final va fi o poza de 12MP, utilizand tehnologia binning 9-in-1 si permite zoom 3x. Camera de selfie a fost schimbata la randul ei, noul senzorul este de 16MP in locul celui de 32MP. Camera ultra-wide a ramas aceiasi de 8MP, impreuna ca cei 2 senzori de 2MP pentru macro si adancime care ar putea foarte bine sa lipseasca in acest segment de pret.

Realme 8 foloseste acelasi ecran ca 8 Pro, dar procesorul ales este un MediaTek Helio G95 alaturi de 4/6/8GB RAM si 128GB pentru stocare. Camera foto principala este de 64MP, iar bateria are o capacitate de 5000mAh cu incarcare rapida la 30W. Din nou, Realme 8 pare mai mult un 7S daca il punem intr-o comparatie directa cu 7-le.

S-ar putea ca decizia de a nu folosi procesoare diferite sa fie influentata de criza de semiconductoare din lume, dar asta e doar o banuiala a mea.

Ambele telefoane vin cu Android 11 si RealmeUI 2.0, iar pretul de pornire al versiunii PRO este de 300 de euro. Pentru versiunea non-pro inca nu este cunoscut pentru Europa.