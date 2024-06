realme GT6 se lanseaza pe 20 iunie – un flagship killer cu functii AI

realme relanseaza seria GT si oficial o sa avem modelul GT6 lansta in Europa pe 20 iunie. Evenimentul are loc in Milano si culmea este ca discutam despre o lansare globala. Compania spune ca Europa este cea mai importanta piata pentru ei.

Detalii despre telefon nu au dat prea multe. Stim doar ca va avea tehnologie AI integrata si functie AI Night Vision pentru filmari si mai bune noaptea. Impreuna cu el se va lansa si realme GT 6T, un model mai accesibil dar la fel de performant.

realme spune ca GT6 este un flagship killer premium, iar 6T va fi un flagship performance mid-range. Ramane de vazut ce noutati va aduce si ma bucur sa vad ca piata high end de telefoane va avea un nou concurent. GT1 si GT2 chiar au fost telefoane super bune.