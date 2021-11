Val de recenzii negative pentru Battlefield 2042 pe Steam

Battlefield 2042 are toate șansele să ajungă cel mai detestat titlu din serie. Jocul a fost lansat într-o stare foarte proastă, iar reacțiile cumpărătorilor nu au întârziat să apară. Pe Steam mare parte din recenzii sunt negative și foarte mulți gameri sunt de părere că jocul nu își justifică prețul de 60 de euro.

Battlefield 2042 are foarte multe bug-uri și glitch-uri grafice, gameplay-ul nu este nici pe departe unul captivant, iar performanța lasă de dorit chiar și pe cele mai puternice configurații. Totodată, îi lipsesc funcții esențiale, cum ar fi voice chat-ul și browser-ul de servere. DICE promite să vină cu actualizări importante în următoarea lună, însă am dubii că vor fi schimbări radicale.

Eu l-am luat la precomandă, însă am cerut refund după ce am jucat în open beta. Jocul ăsta a reușit să mă plictisească după doar 2 ore și optimizarea mi s-a părut foarte proastă pe PC. În plus, m-a deranjat și propaganda politică care nu-și are locul într-un produs de entertainment.