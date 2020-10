Renunt la abonamentul Orange dupa 19 ani – unde sa ma mut?

Dupa 19 ani in care am fost client Orange si am refuzat alte oferte, am decis ca este timpul sa ma mut la un alt operator. Aici am nevoie de parerile voastre. Incotro sa ma indrept?

Problema mea cu Orange este putin mai personala. Am incercat sa rezolv o problema legata de un cost suplimentar foarte mare si m-am lovit doar de angajati aroganti, fara chef de munca si respect 0. Tinand cont ca sunt client de 19 ani cu 3 numere de telefon si un bun platnic, m-am asteptat sa fiu tratat mai frumos, sa existe cumva o mai buna comunicare si mai multa intelegere.

Din contra. Nici macar nu au incercat sa ma convinga sa raman alaturi de ei. Acestea fiind spuse caut un alt operator. M-am gandit la Vodafone, insa vreau sa stiu de la voi daca Digi si-a mai imbunatatit semnalul prin tara.

Calatoresc destul de des si am nevoie de semnal bun oriunde ma duc. Cu Orange chiar nu am avut probleme si stiu ca sunt numarul 1 la acoperire. De asemenea, despre Telekom am auzit numai rele, iar parintii mei care folosesc serviciile lor nu sunt deloc multumiti.

Voi unde imi recomandati? Vreau sa veniti cu argumente serioase.