AMD inca nu renunta la platforma AM4

Conform unui nou zvon, AMD pregateste inca doua procesoare echipate cu tehnologia 3D V-Cache in seria Ryzen 5000.

Platforma AM4 a celor de la AMD s-a dovedit a fi foarte populara in randul utilizatorilor mai ales prin simplul fapt ca echipa rosie a pastrat acelasi slot pentru mai multe generatii de procesoare. Desi AM5 si noua serie Ryzen 7000 este disponibila de ceva vreme, strategia celor de la AMD pare a fi sa ofere si solutii de buget pentru cei care nu sunt pregatiti financiar sa schimbe tot PC-ul.

Astfel, in urma cu cateva luni au lansat Ryzen 5600X3D, care a fost disponibil doar in SUA, iar acum un nou zvon spune ca acestia pregatesc Ryzen 5500X3D si 5700X3D, completand in acest mod toate „lipsurile” din seria 5000.

New AM4 Ryzen 7 5700X3D and Ryzen 5 5500X3D are coming ? ­čžÉ­čžÉ­čžÉ

5700X3D: 8C/16T, 4.1GHz/3.0GHz, 96MB L3 cache,

5500X3D: 6C/12T, 4.0GHz/3.0GHz, 96MB L3 cache. — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) November 14, 2023

[sursa]