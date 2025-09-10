Rezultate sondaj: Ați primit deja facturile de energie electrică cu noile valori?

Săptămâna trecută v-am întrebat dacă ați primit deja facturile de energie electrică cu noile valori, iar acum vom vedea ce ați răspuns.

82% dintre voi ați votat că ați primit deja facturile modificate, cu noile valori de preț și TVA, ceea ce este un lucru pozitiv. Nu faptul că ați fost facturați mai mult, ci faptul că furnizorii de electricitate au înțeles să emită facturile la timp și să nu mai tragă de timp.

Pe de altă parte, doar 4% din cei care au votat au panouri solare montate, împreună cu baterie, deci nu au grija facrturilor. E puțin, dar cum bateriile au început abia recent să apară pe piața montatorilor, oarecum în linie cu ce văd în jur. Poate deblocarea RePowerEU să ajute, dar suntem deja în întârziere cu acel program…