HONOR 400 Smart – telefon rezistent cu AI și autonomie extinsă

HONOR a lansat în România noul smartphone HONOR 400 Smart, un model entry-level cu funcții avansate, dedicat utilizatorilor care caută durabilitate, autonomie și interacțiune inteligentă la un preț accesibil.

Telefonul oferă protecție certificată SGS împotriva căderilor de până la 2 metri, colțuri întărite și arhitectură de amortizare. Este certificat IP54 pentru rezistență la apă și include funcția Wet-hand Touch Enhancement, care permite utilizarea ecranului cu mâinile ude.

HONOR 400 Smart are o baterie dual-cell de 6.500 mAh, cu autonomie extinsă și durată de viață garantată timp de 5 ani. Încărcarea se face rapid, la 35W, iar sistemul de monitorizare a temperaturii permite funcționarea între -20°C și 55°C.

Un element distinctiv este butonul AI Instant, care oferă acces rapid la funcții precum AI Translation și AI Creation. Telefonul rulează MagicOS 9.0 (Android 15) și include funcții precum Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search și Google Gemini Assistant.

La nivel hardware, HONOR 400 Smart este echipat cu Snapdragon 6s Gen 3, oferind performanță grafică îmbunătățită cu 84% față de generația anterioară. Tehnologia HONOR RAM Turbo extinde memoria la echivalentul a 8GB RAM (4GB fizic + 4GB virtual), asigurând multitasking fluid.

Disponibil în două variante atractive de culoare – Desert Gold, și Velvet Black, HONOR 400 Smart este disponibil pe piața din România la un preț recomandat de 999 lei.