Review Acer Aspire 3 A515 cu AMD Ryzen 5300U

Recent m-am jucat un laptop de la Acer cu un procesor AMD Ryzen 5300U si o placa video integrata. Este un laptop de povara ideal pentru activitati simple.

Aspire 3 este un laptop destul de comun care nu iese in evidenta la prima vedere. Este acel gen de laptop pe care il cumperi daca vrei sa ai o extensie a PC-ului, dar nu esti gamer si nici editor video. Este pur si simplu solutia ideala daca vrei un laptop pentru acasa.

Acesta este un laptop subtire si destul de usor care se poate transporta fara probleme intr-un ghiozdan fara sa-ti puna mari batai de cap. Plasticul folosit pentru constructie este unul destul de comun, se poate sterge foarte usor si sigur rezista la cateva socuri.

Este bine asamblat, balamalele nu mi-au dat impresia ca ar fi fragile, iar pe partea din spate am observat cateva suruburi care permit desfacerea acestuia pentru mentenanta.

Porturile de care dispune acest model sunt suficiente si comune: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, LAN si jack audio. Portul de alimentare este pe stanga, iar racirea este in spate. O configuratie simpla si de bun gust.

Ecranul este un Full HD de 15 inch cu unghiuri bune de vizualizare. Este un IPS cu o luminozitate buna, culorile nu sunt foarte puternice, dar imaginea este clara. Ecranul este usor flexibil, nu are probleme cu iluminarea si pentru filme este foarte bun.

Difuzoarele sunt si ele decente, nimic spectaculos sau ce nu ati mai auzit pana acum.

AMD Ryzen 5 3500U este tactat la 2.1GHz si are un GPU Vega 8 integrat. Acesta nu este un procesor pentru gaming, nu pe acest laptop, dar este un procesor suficient de capabil sa navigati pe internet rapid, sa lucrati cu documente office cativa ani buni de acum incolo si sa nu se blocheze la orice pas.

In plus vine si un SSD de 120GB si un HDD de 1TB pentru stocare. SSD-ul se comporta bine, aveti testele mai sus. De asemenea, HDD-ul nu este rau pentru a stoca date pe el. As fi preferat un SSD mai mare, dar cred ca un user normal se descurca si cu 120GB.

Placa video este capabila de cateva jocuri mai putin solicitante precum League of Legends, CS:GO sau alte asemenea. Pot rula, dar nu pentru asta este facut si de aceea nu m-am chinuit sa va ofer niste teste din jocuri. Ideea este ca daca candva vreti sa va jucati pe el o sa puteti.

Autonomia a fost foarte buna, in jur de 5 ore am lucrat pe el fara sa-l conectez la priza cu luminozitatea la 50%. In principiu am stat pe net, am scris articole si am ascultat muzica. Apropo, tastatura este iluminata alb, foarte placuta la scris.

Intr-o utilizare normala nu am simtit sa se incinga mai deloc. Abia daca au pornit ventilatoarele. Evident ca ele se aud atunci cand pornesc (rar) chiar si la un nivel mic de turatie, insa nu sunt deranjante.

In concluzie, Aspire 3 cu Ryzen 5 3500U este o solutie foarte eficienta daca vreti un laptop simplu pentru acasa sau deplasari. Costa in jur de 3000 lei in functie de configuratie.