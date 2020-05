Samsung Galaxy A51 review – un Galaxy A50(s?) tunat

Samsung Galaxy A51 a fost prezentat si lansat anul trecut in decembrie si este succesorul spiritual al lui Galaxy A50, un mid-ranger pe care l-am testat si care a fost un hit in materie de telefoane accesibile. Galaxy A51 l-am folosit aproape 1 luna de zile, ca sa pot scrie un review cat mai exact. Sa trecem la subiect!

Telefonul a fost primit in teste de la Orange Romania, de unde poate fi achizitionat la pretul de 1744RON si il gasiti si in ofertele altor comercianti.

Cuprins review

Design si constructie

Software si performanta

Ecran si sunet

Camera foto si video

Baterie

Concluzie

Design si constructie

Cuvantul cheie aici este plastic. Rama si spatele telefonului sunt din plastic, iar ecranul este protejat de sticla Corning Gorilla Glass 3. Ca dimensiuni telefonul este aproape la fel de mare ca un S10+, dar este mai subtire si mai usor. Constructia din plastic il face sa para ieftin, dar rezista mai bine socurilor. Trebuie tinut departe de apa si praf deoarece nu este certificat IP67/68.

In materie de design, de la departare il poti confunda cu un Galaxy S20. Camera pentru selfie-uri se afla intr-un hole-punch pe mijlocul ecranului, iar pe spate avem blocul dreptunghiular care ascunde mai multi senzori foto. Senzorul de amprenta este optic, sub ecran. Ma bucur ca s-a renuntat complet la butonul fizic pentru Bixby, iar butonul de power si cel de volum se regasesc pe partea dreapta. E un telefon frumusel, iar pentru dimensiunile lui usor de manevrat.

Software si performanta

Galaxy A51 este livrat cu Android 10 si interfata One UI 2.0 a celor de la Samsung. Este usor de folosit si permite o personalizare destul de avansata: de la teme, iconite, organizarea homescreen-ului pana la dezactivarea completa a multor aplicatii preinstalate. Telefonul se misca binisor, dar la fel ca in cazul lui A50, un utilizator agresiv ii va da batai de cap si telefonul va agata vizibil. Senzorul de amprente optic functioneaza bine si am avut o rata a succesului de deblocare de 8-9 din 10.

De fapt similaritatile cu A50 nu se opresc doar aici. La o analiza a specificatiilor tehnice, cele doua telefoane sunt 99% identice: ambele variante sunt echipate cu 4GB RAM si 128GB pentru stocare, iar procesoarele sunt ambele realizate pe o tehnologie de 10nm, octa-core cu cele 8 nuclee identice, diferind doar o cifra in numele procesorului: Exynos 9611 vs. Exynos 9610. Intre timp mi-am adus aminte de existenta lui Galaxy A50s, asa ca am comparat pe GSMArena specificatiile celor trei modele, nu cred ca mai am nimic de adaugat:

Rezultatul testului sintetic de la Geekbench il gasiti aici.

Ecran si sunet

Ecranul este un Super AMOLED generos de 6.5 inch si rezolutie full HD 1080×2400. Ce am sesizat in analiza lui A51 versus S8 este ca ecranul folosit pe A51 este mai usor de folosit afara, in lumina naturala puternica. Este unul din cele mai bune ecrane din gama lui: culori puternice alaturi de contrast si luminozitate bune.

Sunetul este asigurat de un singur difuzor de o calitate medie. Nu va castiga nici un concurs de claritate, dar reproduce sunetele destul de precis pentru segmentul in care se afla.

Camera foto si video

A51 este un mix intre A50 si A50s pe partea foto. Senzorul principal folosit este de 48MP(acelasi ca pe A50s), capabil sa produca fotografii la rezolutia de 48MP sau 12MP, un senzor ultra-wide de 12MP(acelasi ca pe A50), unul de 5MP (A50 si A50s) pentru adancime si unul macro de 5MP(nou). Camera frontala foloseste un senzor de 32MP(acelasi ca pe A50s) si se poate opta intre poze de 32MP sau 8MP.

Datele celor trei A5X frati le gasiti in tabelul GSMArena:

Pozele de la camera principala sunt detaliate, iar culorile puternice caracteristice Samsung sunt prezente.

pozele ultra wide sunt cam la limita utilizabilului, cu putina editare in Snapseed le transformi in ceva superior.

Galaxy A51 beneficiaza de modul dedicat Night Mode, dar rezultatele nu impresioneaza.

Selfies

Video-urile la rezolutie 4K mi se par mai reusite decat cele la 1080p, dar din pacate ambele moduri sunt blocate la doar 30 de cadre pe secunda.

Baterie

Folosind aceiasi baterie de 4000mAh ca A50, performantele sunt similare. Bateria m-a tinut zilnic de dimineata pana seara cu un screen-on-time mediu de 5 ore. Incarcarea completa la priza cu ajutorul incarcatorului de 15W dureaza putin peste 2 ore.

Concluzie

Samsung Galaxy A51 este de fapt un hibrid intre A50 si A50s, un exemplu de lene din partea Samsung. Desi este un mid-ranger bun, a pastrat aceleasi probleme ca ceilalti doi si in loc sa se faca remarcati cu un telefon potent, au reincalzit aceiasi ciorba.

Pro

Android 10 cu One UI 2.0

autonomie decenta

pret competitiv la unii comercianti

ecran Super AMOLED bun

camera foto principala realizeaza fotografii bune

suficient spatiu de stocare pentru un mid-ranger

Contra