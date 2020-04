Preturile pentru iPhone 12 dezvaluite – mai ieftine decat am fost obisnuiti

Apple va lansa in toamna noile iPhone 12, iar preturile sunt deja dezvaluite. Avem surprize deoarece preturile sunt mai mici decat am fost obisnuiti si avem modele noi despre care nu stiam nimic pana acum.

In toamna o sa primi mai multe modele de telefoane si am vorbit despre design AICI. Specificatiile sunt cumva cunoscute, stim la ce sa ne asteptam, dar cine stie ce surprize vedem. Totusi, preturile sunt mai mici decat anul trecut.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources ­čĹç 5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649 6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749 6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999 6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

Daca iPhone 11 pleca de la 700 de dolari, cu 50 de dolari mai ieftin decat iPhone XR, anul acesta primim iPhone 12 la 649 de dolari. Interesant este ca va avea ecran OLED dupa cum ne asteptam, 5G, 2 camere si diagonala de 5.4 inch.

Urmatorul iPhone 12 este de 6.1 inch, practic este iPhone 12 Max cu 5G, ecran OLED, 2 camere si pret de 749 de dolari. Practic este o varianta mai mare a lui iPhone 12 fara nici o alta functie in plus.

Lucrurile se schimba pe iPhone 12 Pro unde primim 3 camere foto + senzor LiDAR, 5G, ecran LED de 6.1 inch la un pret de 999 de dolari. Scump? Preturile au ramas aceleasi ca cele de anul trecut. Varianta cu ecran mai mare, iPhone 12 Pro Max costa 1099 de dolari.

In Romania preturile s-ar transforma in euro + TVA + adaosul magazinului. Interesant ca Apple aduce un model in plus, o varianta mai mare a modelului de baza iPhone 12, pentru cei care vor un telefon si mai mare.

Daca iPhone 11 a costat la lansare 3750 lei, iar iPhone 11 Pro a plecat de la 5200 lei, anul acesta o sa avem un iPhone 12 la un pret mai bun cu aproximativ 250 lei, iar iPhone 12 Pro va veni cel mai probabil tot la 5200 lei.

Personal consider ca tot iPhone 12 in versiunea simpla o sa se vanda cel mai bine. La 650 de dolari este un pret mai mult decat decent pentru un telefon de top si 4-5 ani de actualizari.