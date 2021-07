Acer Helios 300 cu RTX 3070 si i7-11800H – un laptop de gaming impresionant

Este unul dintre cele mai bune laptop-uri testate de mine in acest an. O spun inca din introducere. Helios 300 este un laptop care iti ofera mai multe decat te astepti, iar daca nu gasiti placi video va recomand sa aveti increde intr-un laptop. Laptop-urile de gaming sunt considerate un compromis. Daca vrei si portabilitate dar esti un gamer inrait, atunci un laptop de gaming este perfect pentru tine daca poti tolera temperaturile foarte ridicate din timpul sesiunilor de gaming.

Totusi, problema cu supraincalzirea a fost remediata de acum multi ani, iar laptop-urile de gaming mai au problema asta doar in benchmark-uri. Jocurile nu vor solicita niciodata procesorul sau placa video 100% pe termen lung astfel incat temperaturile din load sa ajunga la valori foarte mari.

Acer Helios 300 nu este un compromis. Este un laptop foarte bun pentru gaming care poate fi utilizat si pentru alte activitati. Va spun ca am ramas surprins de capabilitatile lui si nu ma asteptam sa primesc mai mult decat speram eu de la un laptop.

Stiu ca este criza de placi video si procesoare, asa ca daca vreti sa va jucati la la setari maxime si cu multe FPS-uri, atuncati un ochi la acest laptop. O sa va placa sigur.

Design

Daca ati vazut si alte review-uri la modelele Acer cam stiti povestea. Evolutia materialelor se vede si se simte de la o generatie la alta. Helios 300 a avut tot timpul materiale de calitate si un finisaj placut. Nici acest model nu face rabat de la calitate. Oriunde pui mana o sa simti doar materiale premium.

Asezarea porturilor este semi corecta in sensul ca doar mufa pentru alimentare este pusa pe spate. Nu o sa te incurce niciodata acolo. Totusi, puteau pune acolo si portul HDMI, mini DP sau mufa LAN. Da, are mufa LAN, care aparent o sa devina o raritate pe laptop-uri.

Balamalele sunt solide si poti ridica ecranul cu o singura mana. Baza nu se va ridica. Tastatura este foarte buna pentru scris, comoda si bine spatiata. Scriu acest review de pe Helios 300 si garantez ca tastatura o sa va placa la nebunie. Unde mai pui ca iluminarea este lux, avand 4 zone de iluminare si zeci de modalitati de personalizare.

Spatierea este buna, cursa tastelor este medie, au feedback foarte placut si cumva iti ofera un feeling de tastatura cu membrana dar de buna calitate. Este silentioasa, precisa, confortabila dar in acelasi timp performanta cat sa nu ai probleme in jocuri.

Laptop-ul permite si upgrade-uri deoarece iti ofera sloturi disponibile pentru SSD sau HDD. Poti monta 2 SSD-uri sau 1x HDD daca nu esti multumit cu actuala stocare.

Ecran

Este un ecran simplu: Full HD la 144Hz, IPS. Sigur se putea mai bine aici. Mergea un ecran de 240Hz. Totusi, se vede foarte bine, este luminos si are culori bune. Nimic de reprosat. Doar gandul ca alti producatori au ecrane mai rapide pe modele similare.

Difuzoare

Puternice si clare. Dispun de tehnologia True Harmony de la Acer si credeti-ma ca se aud foarte bine. Poti sa te uiti la un film si sa te bucuri de sunet. In gaming sunt exceptionale.

Performante

Procesorul este o bestie. Cu peste 4000 de puncte in R20, procesorul este unul dintre cele mai puternice intalnite de mine. Desi AMD ofera procesoare mai rapide decat Intel inclusiv pe laptop-uri, acest model este foarte performant si in acelasi timp rece.

Procesorul poate fi overclockat automat din soft-ul oferit de Acer, iar atunci performanta o sa fie si mai buna. Nu ai nevoie de mai mult decat daca faci altceva in afara de gaming, caci nu am gasit joc care sa-l solicite la maxim.

Placa video RTX 3070 nici nu are rost sa o mai descriu. O stiti din atat de multe articole si review-uri incat va invit sa faceti voi putin research chiar pe ArenaIT.

Pe scurt este o placa geniala: economica, rece, stabila si performanta. Face echipa buna cu acest procesor si cu greu o sa gasiti titluri care sa ii puna probleme. De fapt eu nu am gasit nici un joc care sa nu ruleze la maxim pe aceasta configuratie. Orice vrei sa te joci poti sa o faci inclusiv cu tehnologia Ray Tracing pornita. Laptop-ul este capabil sa iti ofere o experienta deosebita in jocurile cu Ray Tracing, iar daca ai nevoie de DLSS poti alega oricand la el.

Tot la capitolul performante trebuie sa mentionez RAID-ul fomar din SSD-ul de 1TB PCIe NVMe si HDD-ul de 2TB. Ai stocare rapida pentru jocurile si aplicatiile cele mai uzuale, dar si 2TB de stocare pentru alte fisiere. Ai spatiu mai mult decat suficient, iar vitezele sunt foarte mari.

De asemenea, placa de retea Killer DoubleShot Pro este capabila sa iti ofere viteze mari si stabile pe internet. N-am avut pana acum probleme cu nici o placa de retea de pe laptop-urile moderne. In mod normal aceasta placa iti va oferi mai multa stabilitate si suporta viteze foarte mari. Pentru cei care aveti internet FB1000 de la Digi si aveti si un router Wi-Fi bun, puteti folosi laptop-ul pe wireless si o sa simtiti nici o diferenta vs o conexiune pe cablu.

Portul HDMI 2.1 este un plus pe care trebuia sa-l mentionez deoarece majoritatea laptop-urilor vin cu HDMI 2.0.

In gaming nu cred ca are sens sa va spun ce performante are. Nu exista joc care sa-i puna probleme. Tot ce vrei tu aia va rula. Am rulat cu modestie cateva titluri celebre care au si Ray Tracing…dar credeti-ma, nu are rost.

As folosi laptop-ul si pentru alte activitati. Este bun si daca alegeti sa faceti streaming sau editare video. Poti sa editezi rapid in Adobe Premier si sa te folosesti de placa video la maxim. O sa scoti timpi mici de randare inclusiv pentru clipuri 4K.

Predator Sense

Este aplicatia oferita de Acer pentru configurarea laptop-ului. De aici puteti seta iluminarea tastaturii, puteti vedea temperatura de functionare, statistici despre rulaj, puteti realiza overclock si puteti inclusiva seta turatiile ventilatoarelor. Aveti acces la toate functiile si setarile utile. Pozele vorbesc de la sine.

Ce mi-a placut cel mai mult sunt setarile suplimentare. Poti sa anulezi animatia de boot de la pornire, poti schimba animatia si poti inclusiv sa opresti sunetele facute de animatie. O sa vedeti voi in poze.

Concluzie si pret

De departe un laptop care ofera mai multe decat te astepti. RAID-ul dintre SSD si HDD, HDMI-ul 2.1, placa video de top si procesorul de ultima generatie sunt doar cateva dintre punctele forte. Ecranul este foarte bun, are o placa ce retea super performanta si o tastatura de care te vei indragosti.

Nu am gasit configuratia nicaieri in Romania. Dar ceva similar costa in jur de 7000 de lei.