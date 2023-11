Review SSD ADATA Legend 970 – model rapid cu racire activa

ADATA a lansat de curand un SSD super rapid, dar si cu un pret pe masura. Are nevoie de racire activa, atat este de puternic. L-am testat intr-un sistem pregatit sa-l suporte si promite viteze de pana la 10.000MB/s.

ADATA ne-a obisnuit de ani de zile cu SSD-uri pentru toate buzunarele. Fie ca vrei ceva accesibil sau ceva super performant, gama lor de produse te ajuta sa-ti cumperi fix ce ai nevoie. In cazul de fata avem un SSD performant, Legend 970, un model cu racire generoasa si capacitati de pana la 2TB.

Am primit SSD-ul deja montat intr-un sistem. Nu mi-am permis sa umblu prin sistem si sa-l scot, trebuia sa demontez putin si nici nu aveam timp. Aveti o poza cu el deja montat unde se poate vedea ca ocupa un spatiu generos si trebuie avut grija unde il montati.

El se poate monta si fara racire in cazul in care vreti sa-l montati pe un laptop. Aici nu este cazul pentru ca avea loc in sistem. Uite si datele lui tehnice:

Interfa╚Ť─â PCIe Gen5 x4

Vitez─â secven╚Ťial─â de citire/scriere de p├ón─â la 10.000/10.000 MB/s

Un aliaj de aluminiu în două straturi și un ventilator formează sistemul de racire

├Än compara╚Ťie cu un radiator f─âr─â ventilator, temperaturile se reduc semnificativ cu 10%.

Capacitate de pana la 2TB

Suportă cele mai recente platforme Intel și AMD

Garan╚Ťie de 5 ani

Controller Phison PS5026 E26

TBW 1,400TB

MTBF 1,600,000 ore

Producatorul a testat acest SSD pe o placa de baza ASUS Z790 STRIX si a atins acele viteze de 10.000MB/s. Noi am testat sistemul pe o placa de baza MSI Z790 Tomahawk MAX Wi-Fi. Vitezele le vedeti si voi. Se apropie de cele oferite de producator.

Ca SSD-ul sa atinga viteza maxima trebuie respectate niste conditii. Vorbim aici de temperatura, daca sistemul mai ruleaza in fundal si alte aplicatii etc. Nu ma plang de vitezele obtinute, sunt foarte bune. Sunt sigur ca un average user nu va simti diferente cand va trece de la un SSD PCIe 4.0 la un PCIe 5.0. Diferentele se vad atunci cand lucrezi cu programe super solicitante, cand ai flux enorm de lucru.

Este clar un SSD pentru pretentiosi, pentru cei care cauta performanta maxima si vor sa ajunga la ea cu orice chip. Mentionez ca ventilatorul este unul mic si se invarte foarte tare. Intr-o carcasa bine antifonata nu o sa-l auzi, dar cu capacul dat jos produce un zgomot usor enervant. Asadar, aveti grija ce carcasa aveti si unde il instalati.

SSD-ul costa 992 lei la ITDirect. Cand interfata PCIe 5.0 se va domesticii mai mult o sa vedem preturi mult mai mici la aceste SSD-uri.