Review BenQ EX2710 Mobiuz – monitor de gaming IPS cu 144 Hz și 1 ms la preț atractiv

Până nu demult, monitoarele IPS erau rezervate doar celor preocupați de calitatea imaginii, fiind considerate mult prea lente pentru gaming. În ultimii însă, tehnologia a mai evoluat, iar IPS-urile au ajuns să ofere timpi de răspuns similari cu cei ai tehnologiei TN. Chiar și așa, foarte puține modele de monitoare de gaming IPS ajung să atace segmentul de mijloc, majoritatea fiind axate pe zona high-end, unde prețurile sunt extrem de piperate. BenQ EX2710 Mobiuz pare să fie excepția de la regulă, oferind un display IPS de 27″ cu rezoluție full HD, rată de refresh de 144 Hz și timp de răspuns de doar 1 ms (MPRT) la un preț relativ accesibil.

Specificații BenQ EX2710 Mobiuz:

Diagonală ecran: 27″

Rezoluție: 1920 x 1080

Tip panou: IPS

Luminozitate: 400 cd/m2

Contrast tipic: 1000:1

Rată de refresh: 144 Hz

Timp de răspuns: 1 ms (MPRT) / 2 ms (GtG)

Difuzoare integrate: 2.5 W x 2

HDR: HDR10

VRR: Freesync Premium

Conectică: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.2

Mount VESA: 100 x 100 mm

BenQ EX2710 Mobiuz adoptă un design modern cu finisaje din policarbonat mat și margini foarte subțiri în jurul ecranului. Baza suportului este foarte compactă pentru un monitor de 27″, având o lungime de doar aprox. 21 cm, iar asta constituie un avantaj important pentru cineva cu spațiu limitat pe birou. Suportul permite ajustarea înălțimii până la 130 mm, înclinarea între -5 – 20˚și swivel de până la 20˚ în ambele direcții, La nevoie, acesta poate fi înlocuit cu un suport VESA 100 x 100.

Monitorul nu aduce elemente premium precum iluminare RGB în spate sau hub USB, însă avem parte de o construcție solidă și de un mecanism de ajustare fluid și stabil pentru stand.

La capitolul conectică, BenQ EX2710 oferă două intrări HDMI 2.0, o intrare DisplayPort 1.2, un jack audio pentru căști și portul de alimentare. Alimentare se face direct de la priză, fără power brick extern, iar zona cu elementele de conectică poate fi mascată cu ajutorul capacului inclus în pachet. Ne alegem și cu două difuzoare treVolo de 2.5 W, cam anemice ce-i drept, însă acceptabile pentru consum multimedia ocazional. Acestea urcă destul de sus în volum, însă prezintă limitări pe joase și medii, livrând performanțe comparabile cu cele ale unor difuzoare de laptop.

Monitorul aduce un panou IPS cu diagonală de 27 inci, rezoluție de 1920 x 1080 pixeli, rată de refresh de 144 Hz și timp de răspuns de doar 1 ms (MPRT). Luminozitatea este de până la 400 cd/m2, în linie cu ceea ce vedem pe majoritatea monitoarelor din această zonă de preț, iar contrastul tipic este de 1000:1. Avem, de asemenea, compatibilitate HDR10 și HDRi, tehnologie proprietară BenQ. Pentru cei obișnuiți să se joace pe QHD sau rezoluții superioare, densitatea de pixeli de doar aprox. 80 PPI poate părea dezamăgitoare. Totuși, 1080p încă este rezoluția preferată de jucătorii de esports, dar și de cei cu plăci grafice mid-range. În general, doar GPU-urile de top pot asigura o experiență fluidă la rezoluție QHD, iar monitoarele 1080p cu rată de refresh mare încă reprezintă cea mai bună opțiune pentru majoritatea configurațiilor.

Pus la test pe colorimetru vedem că EX2710 Mobiuz are o acoperire de 99% a spațiului de culoare sRGB și de 80% a celui Adobe RGB, ceea ce e foarte bine pentru orice scenariu de utilizare. Precizia culorilor lasă însă de dorit, valoarea deltaE fiind de 3.91 pe calibrarea din fabrică, cu abateri grave pe grayscale și gamma. Se pot obține rezultate mai bune prin calibrare cu colorimetrul, însă e posibil ca acest lucru să impună limitarea luminozității. La luminozitatea optimă de 60%, monitorul are un contrast de 926:1, în timp ce luminozitatea maximă, fără HDR activat, este de 294 cd/m2 – valori obișnuite pentru un monitor din această clasă de preț. Printre cele mai important aspecte atunci când discutăm despre un monitor de gaming se numără bineînețeles și timpul de răspuns. BenQ EX2710 se laudă cu valori de 1 ms pentru moving picture response time (MPRT) și de 2 ms pentru gray to gray (GTG). Chiar și cu setările de fabrică, avem parte de performanțe excelente, comparabile cu cele ale modelelor competitoare cu panouri TN. Ghosting-ul este imperceptibil în majoritatea scenariilor, iar setarea unei valori mai mari pentru advanced motion accelerator (AMA) din meniul de configurare îl face să dispară aproape complet. Cu toate că discutăm despre un display IPS, performanța în jocuri competitive nu are de suferit, mai ales că avem parte de un input lag de doar aprox. 5 ms.

Ce m-a impresionat și mai mult e quality control-ul celor de la BenQ. Rareori am văzut panouri IPS fără bleeding și glow, indiferent de producător sau gamă. BenQ a reușit să integreze un panou IPS aproape impecabil pe un monitor de gaming mid-range, unde în general pretențiile nu sunt foarte ridicate. Pe unitatea testată nu există pic de backlight bleeding, nici măcar spre extremități, iar uniformitatea backlight-ului este aproape perfectă pe întreaga suprafața a ecranului. De asemenea, avem parte de unghiuri largi de vizualizare și de IPS glow aproape inexistent. Pe scurt, un panou IPS de foarte bună calitate, rareori întâlnit în această zonă de preț.

Cât despre compatibilitatea HDR, monitorul se laudă cu suport pentru HDR10 și HDRi, o tehnologie de control inteligentă, proprietară BenQ, care analizează și transformă în timp real imaginile SDR în HDR. Toate acestea sunt foarte bine pe hârtie, însă există o problemă. Luminozitatea maximă a display-ului este de doar 400 cd/m2, adică la limita inferioară a standardului HDR, așa cum este el definit de VESA. Nu există suport pentru local dimming, iar avantajele în materie de contrast și reproducerea culorilor sunt aproape inexistente pe toate modurile HDR integrate. Ce obțineți prin activarea HDR-ului? Creștere ușoară a luminozității și a saturației culorilor, nimic deosebit. Cu alte cuvinte, discutăm despre un HDR emulat, ajutat de diverse tehnologii de postprocesare, mai mult sau mai puțin utile. Majoritatea modelelor ce atacă această zonă de preț au eticheta HDR doar de dragul marketing-ului, iar BenQ EX2710 Mobiuz nu face excepție.

În ceea ce privește suportul pentru variable refresh rate, BenQ EX2710 adoptă standardul Freesync Premium, compatibil cu plăcile grafice AMD. Pentru cei ce nu știu, tehnologiile de variable refresh rate asigură sincronizarea framerate-ului cu rata de refresh a monitorul, eliminând tearing-ul și reducând input lag-ul. La momentul publicării acestui articol, monitorul nu se află pe lista de compatibilitate G-Sync, însă pare că se comportă foarte bine și cu G-Sync activat. Nu manifestă artefacte sau flicker, însă neavând modul G-Sync integrat, lipsește suportul pentru variable overdrive. Asta înseamnă că, ocazional, atunci când framerate-ul coboară în zona inferioară a range-ului G-Sync e posibil să vedeți ceva pixel overshoot (inverse ghosting). Toate monitoarele fără suport nativ G-Sync manifestă această problemă, însă pe acest model nu pot spune că inverse ghosting-ul m-a deranjat, fiind greu observabil chiar și sub pragul de 100 Hz.

OSD-ul este foarte bine pus la punct, oferind o mulțime de opțiuni și având o interfață simplă, ușor de navigat cu ajutorul butoanelor din spate. Găsim opțiunile și reglajele obișnuite (input, mod culoare, calibrare culori, contrast, luminozitate etc.), precum și câteva funcționalități adiționale, proprietare BenQ: Light Tuner, Color Vibrance, Black EQualizer și Eye-Care. De asemenea, meniul rapid, afișat la inițializarea OSD-ului, poate fi personalizat după bunul plac, oferind doar opțiunile definite de utilizator. Aici puteți include modul de culoare, input-ul, luminozitatea ecranului ș.a.m.d.

Concluzie

Având la bază un panou IPS de 27″ cu rezoluție 1080p, rată de refresh de 144 Hz și timp de răspuns MPRT de doar 1 ms, BenQ EX2710 Mobiuz reprezintă o opțiune foarte bună pentru jucătorii de esports care nu acceptă concesii în ceea ce privește calitatea imaginii. Totodată, monitorul aduce un design solid și funcțional, suficiente elemente de conectică și compatibilitate cu G-Sync, însă în mod neoficial. Ce-i drept, prețul e puțin cam piperat dacă ne raportăm la modelele competitoare cu panouri TN sau VA, însă partea bună e că primim un panou IPS de foarte bună calitate, lipsit de imperfecțiuni. Ce lipsește e o variantă alternativă cu display QHD, densitatea de pixeli de doar aprox. 80 PPI nefiind pe placul tuturor.

Poate fi găsit la eMAG la prețul de 1414 Lei.

Pro:

Panou IPS rapid, fără ghosting perceptibil

Funcționează perfect cu G-Sync

Design plăcut și funcțional

Contra: