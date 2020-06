Review boxa de petrecere Trust Klubb MX GO

Se implinesc mai bine de 3 luni de cand ascult muzica la Trust Klubb MX Go. Am primit boxa sa ma distrez cu ea prin diferite situatii, insa tot in casa am ajuns sa o folosesc cel mai des.

Cu cateva zile sa intram in stare de urgenta am primit boxa. Eram pregatit sa o iau pe la gratare dar…na. Intr-un final am ajuns sa o folosesc in casa pe post de boxa bluetooth pentru telefon.

Ea este o boxa de petrecere foarte buna pentru iesit cu ea la un gratar sau sa o folosesti intr-o sala de sport. Poate fi utilizata in multe scenarii.

Nu este conceputa sa tina locul unui sistem audio pentru PC sau televizor si nici nu este facuta sa-ti ofere o calitate audio nemaintalnita. Scopul ei este sa lumineze pe ritmurile melodiilor si sa se auda bine la o petrecere.

Si ii iese destul de bine zic eu. Are o putere de 160W peak si 80W RMS. Dispune de 4 difuzoare (2×2″ tweeter si 2×5.25″ woofer) care se aud neasteptat de clar.

Are bass bun dar distorsioneaza daca ii pui melodii hip-hop cu bass agresiv. In schimb se aud foarte bine sunetele inalte. Volumul nu este foarte ridicat, dar daca stai la bloc si o dai la maxim sigur te vor auzi vecinii.

Ca sa redai muzica pe ea poti sa o faci din mai multe surse. Fie prin Bluetooth de pe telefon fie prin card microSD sau jack audio. Poti sa conectezi un microfon prin jack de dimensiuni mari si poti sa faci karaoke fara probleme.

Setarile sunt super simple si poti regla bassul foarte usor. Are control pentru volum, skip, sursa si evident luminite. Luminitele o transforma intr-o mini discoteca. Se pot dezactiva ulterior.

Are roti si un maner ca sa o transporti ca pe un troler, este dintr-un plastic dur care sigur te lasa sa versi ceva pe ea (nu am incercat, dar fiind o boxa de petrecere sigur cineva o sa verse o bere pe ea).

Are si un USB care iti incarca telefonul daca preferi sa redai muzica de pe el si inclusiv un suport dedicat unde sa-l pui. Microfonul are un potentiometru pentru volum si cam atat. Asta este boxa.

Se aude bine, destul de tare si poate fi o solutie buna daca vrei sa asculti muzica intr-o sala de sport, la gratar sau unde vrei tu. Costa la cel.ro 720 lei.