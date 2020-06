Review mouse Acer Predator Cestus 320

In colectia mea de review-uri la mousi a ajuns si primul model Acer. Este vorba de un model de gaming in seria Predator ce a fost lansat de curand si care este destul de accesibil.

Cestus 320 este numele sau si este un mouse accesibil pentru gameri care ofera performante bune. Este ideal pentru orice tip de joc si se comporta bine pe prinderea de tip Claw.

Cestus este construit dintr-un plastic mat si foarte aderent, iar pe laterale dispune de un material cauciuc numai bun pentru momentele cand palma iti transpira.

Butoanele sunt integrate in capacul mouse-ului, deci nu sunt bucati separate ca la alte modele. Nu vad sa fie un minus mai ales in acest segment de pret.

Rotita de scroll este foarte bine facuta, se simta ca este solida si atunci cand o apesi necesita putina forta. Probabil in timp devine mai usor de apasat. Si nu este deloc zgomotoasa.

Are un buton pentru DPI si un cablu suficient de lung. Dispune de iluminare RGB pe logoul Predator si pe rotita de scroll.

Pe spate dispune de 5 picioare din teflon dintre care unul este foarte mare si se afla in zona din spate. Aluneca foarte bine pe orice tip de mousepad (am 5-6 modele diferite) si nu am ce sa ii reprosez. S-a comportat foarte bine in toate jocurile incercate de mine.

Senzorul este deja un celebru Pixart PMW3325, are un DPI maxim de 6500, o sensibilitate de 2540 mm/s si 6 butoane programabile. Este un mouse corect pentru pretul.

Vine si cu un soft la pachet, insa din motive care imi scapa nu am putut instala respectivul soft din cauza unei erori. Am incercat de mai multe ori si nu am reusit, nu stiu unde este problema.

Este vorba de softul Quartermaster de unde poti personaliza mouse-ul in fel si chip. Poti seta luminozitatea, DPI-ul, butoanele, cam tot ce vrei tu.

La Vexio costa 182 de lei si consider ca este un mouse foarte bun pentru acesti bani. Fie vorba intre noi pana pe la 200-300 lei nu prea gasesti modele senzationale. Logitech, Razer sau alti producatori mari ofera la acesti bani modele slabute, iar producatorii mai mici incearca sa cucereasca fix aceasta nisa.

Cestus 320 reuseste sa se impuna bine din punctul meu de vedere si este un mouse cinstit care se comporta foarte bine in gaming si caruia nu i-am gasit un defect.