Review Deepcool CL500 – carcasă mid-tower compactă cu admisie frontală mesh și preț corect

Deepcool CL500 este o carcasă mid-tower compactă, bine construită și optimizată pentru airflow. Nu își propune să epateze printr-un design impunător, fiind preferată funcționalitatea în detrimentul esteticului. Din acest motiv, aduce un design exterior foarte diferit de implementările anterioare ale producătorului și nu vine cu elemente de iluminare RGB. În plus, oferă dotări rar întâlnite în această gamă de preț, precum panori laterale cu prindere magnetică, admisie frontală prin mesh, fan hub și conectică USB Type-C. După cum veți descoperi pe parcursul acestui review, Deepcool CL500 este o opțiune foarte bună pentru configurațiile medii, mai ales datorită prețului atractiv de doar aproximativ 350 Lei. E drept că are și unele minusuri, iar aici mă refer în principal la calitatea construcției și la utilizarea a prea multor elemente din policarbonat, însă, chiar și așa, raportul calitate/preț e în favaoarea sa.

Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) 473 mm x 226 mm x 519 mm Plăci de bază suportate ATX, Micro-ATX, mini-ITX Greutate netă 8.4 Kg Bay-uri 3.5″ 2 Bay-uri 2.5″ 2 I/O panel 2 x USB 3.0, 1 x audio jack, 1 x microfon Sloturi de expansiune 7 Sloturi ventilatoare 1 x 120 mm în spate (preinstalat), 120 mm x 3 sau 2 x 140 mm în față, 2 x 120 mm în plafon Surse suportate ATX, până la 160 mm lungime Radiatoare suportate 120/140/240/280/360 mm în față, 120 mm în spate, 120 sau 240 în plafon Lungime maximă placă grafică 330 mm Înălțime maximă cooler procesor 165 mm

Exterior

Cu toate că face parte din gama de carcase accesibile de la Deepcool, CL500 aduce un design modern și funcțional. E adevărat că există unele concesii în ceea ce privește materialele utilizate în construcție, însă, chiar și așa, carcasa se prezintă foarte bine pentru clasa de preț din care face parte. Este compactă și ușoară, măsurând doar 473 mm lungime, 226 mm lățime și 519 mm lățime și cântărind doar 8.4 kg. Tabla este pe alocuri subțire și tăioasă, iar pentru a reduce costurile o parte din laturi sunt realizate din policarbonat. Nu s-a renunțat însă la panoul lateral din sticlă securizată cu prindere magnetică și avem parte chiar și de câteva noutăți interesante: admisie frontală mesh, foarte permisivă în ceea ce privește airflow-ul și conectică USB Type-C.

Nu am observat imperfecțiuni la nivel de îmbinări, panouri îndoite sau vopsea aplicată neuniform, însă prezența policarbonatului acolo unde ar fi trebuit să fie panouri metalice creează impresia de ieftin. Compensează însă acest lips prin unele avantaje. Toate panourile sunt detașabile, cele laterale având suport magnetic, iar cel de sus prindere prin clipsuri și detașare printr-o apăsare de buton. Magneții care susțin panoul din sticlă securizată sunt suficient de puternici încât să prevină detașările accidentale, iar pentru protecție suplimentară puteți opta pentru instalarea bracket-ului de fixare din pachet.

Mânerul din partea superioară a panoului lateral din sticlă nu pot spune că se îmbină extraordinar de bine cu restul design-ului și nici nu prea are o utilitate concretă. Cât despre panoul din partea superioară, mă declar încântat de sistemul de prindere simplu, rar întâlnit pe carcasele accesibile.

Doar o apăsare de buton și acesta sare din poziție, permițând accesul la sloturile de ventilatoare și la filtrul de praf. Cum spuneam, admisia frontală se face printr-o structură mesh, iar panoul se scoate prin tragere din partea de jos.

Soluția este una cât se poate de elegantă, carcasa păstrând un aspect modern și livrând un airflow adecvat pentru orice tip de configurație. Mă bucur că în sfârșit Deepcool și-a aliniat design-ul cu restul jucătorilor din industrie și că nu mai face sacrificii doar de dragul unui aspect minimalist.

Pe secțiunea superioară găsim panoul I/O ce include butoanele de power și reset, LED-ul de power, jack-urile audio pentru output și microfon, două porturi USB 3.0 și un port USB 3.1 Gen 2 Type-C. Era și timpul ca Deepcool să migreze spre conectica USB Type-C și pe carcasele accesibile, însă sunt puțin dezamăgit de faptul că nu avem încă un set de conectori USB 2.0. Calitatea la nivel de I/O este surprinzător de bună pentru o carcasă accesibilă, contactul porturilor fiind ferm, iar butoanele livrând un feedback foarte tactil.

În partea posterioară a carcasei găsim cele șapte sloturi de expansiune pe orizontală, slotul pentru ventilator de 120 mm și decupajul pentru sursă. Acesta din urmă nu are ramă detașabilă, sursa introducându-se prin lateral, însă în condițiile în care discutăm despre o carcasă dintr-o gamă de preț inferioară putem trece cu vederea acest inconvenient.

La baza carcasei sunt prezente patru piciorușe cauciucate, nu foarte înalte, precum și un filtru de praf pentru sursă. Tot aici sunt prezente și cele patru șuruburi pentru reajustarea poziției cage-ului de 3.5″.

Interior

Deepcool CL500 vine cu un design interior deschis, cu finisaj negru negru semilucios și optimizat pentru asamblare facilă. Din fabrică, distanțierele sunt poziționate pentru plăci de bază în format ATX, însă pot fi relocate pentru a acomoda și plăci de bază micro-ATX sau Mini-ITX. Cu toate că este o carcasă relativ compactă, spațiul interior este bine organizat și nu impune prea multe restricții în ceea ce privește dimensiunile plăcii video sau a sistemului de răcire. Pot fi instalate plăci video cu lungime de până la 330 mm și sisteme de răcire pe aer cu înălțime de până la 165 mm. Altfel spus, puteți utiliza fără restricții cam orice tip de placă video, precum și cele mai voluminoase coolere pe aer de pe piață, cum ar fi Deepcool Assassin III sau Noctua NH-D15.

Cât despre cable management, există șapte perforații în imediata vecinătate a plăcii de bază, trei dintre ele având garnituri cauciucate. În ceea ce privește suportul pentru ventilatoare, Deepcool CL500 poate acomoda până la șase ventilatoare de 120 mm și până la două ventilatoare de 140 mm. Deepcool nu a neglijat nici suportul pentru componente de water cooling. În față pot fi montate radiatoare de 120, 140, 240, 280 sau 360 mm, în spate un radiator de 120 mm, iar în plafon radiatoare de 120 sau 240 mm. În cazul din urmă există însă unele restricții în ceea ce privește înălțimea componentelor de pe placa de bază.

Masca pentru sursă dispune de trei decupaje mari pentru cabluri, dar fără garnituri cauciucate. Nu există perforații pentru montarea plăcii video pe verticală, dar la cât de îngust e spațiul interior, nu cred că ar fi fost o opțiune prea atractivă din punct de vedere al ventilării. Ce-mi place e că Deepcool a renunțat într-un final la decupajul acela hidos pentru sursă, a cărui utilitate era discutabilă. Cine realizează un sistem într-o carcasă accesibilă ca aceasta rareori optează pentru o sursă cu display sau iluminare RGB.

O surpriză plăcută este brațul flexibil anti-sag, util mai ales pentru plăci grafice grele și voluminoase. Înălțimea poate fi reglată prin spate, iar brațul poate fi îndoit pentru a putea acomoda orice tip de placă video.

În spatele carcasei găsim un slot de 120 mm, populat de un ventilator simplu, fără iluminare și șapte sloturi de expansiune. Nu cunosc cu exactitate specificațiile ventilatorului, acestea nefiind menționate în fișa tehnică a carcasei, însă ce vă pot spune e că alimentarea se face printr-un conector DC (3 pini) sau printr-unul SATA. După cum poate știți, controlul turației nu este la fel de precis ca în cazul ventilatoarelor PWM, însă am observat că este relativ silențios chiar și la turații ridicate. Alternativ, în locul ventilatorului preinstalat puteți monta un radiator de 120 mm. Dezamăgitor este faptul că avem un singur ventilator preinstalat, mai ales în contextul în care avem o admisie frontală foarte permisivă.

Spre dezamăgirea noastră, secțiunea superioară este realizată din policarbonat. Ajută într-o oarecare măsură la atenuarea vibrațiilor de la ventilatoare, însă dă carcasei un aspect ieftin. Aici pot fi instalate două ventilatoare de 120 mm sau radiatoare de 120 sau 240 mm, cu mențiunea că în cazul radiatoarelor veți avea nevoie de memorii low profile, carcasa fiind foarte îngustă.

Partea frontală este însă mai permisivă din acest punct de vedere, putând acomoda până la trei ventilatoare de 120 mm, până la două ventilatoare de 140 mm sau radiatoare de 120, 140, 240, 280 sau 360 mm.

Shroud-ul pentru sursă este decupat pentru a permite instalarea unor radiatoare mai groase sau cu configurație push-pull, însă nu vine cu o mască pentru acoperirea golurilor, așa cum vedem pe carcasele din zona premium. Acest lucru duce la un aspect ușor inestetic, mai ales dacă nu alegeți să instalați un radiator în partea din față.

Și partea din spate este foarte bine optimizată, fără inconveniente majore pe partea de cable management. Avem numeroase puncte de ancorare pentru cabluri, un decupaj generos pentru accesul la backplate-ul pentru cooler de pe placa de bază, dar și două velcro strap-uri pentru ordonarea cablurilor. Identic cu panoul din sticlă securizată, cel lateral metalic are tot prindere magnetică, însă poate crea unele probleme dacă aveți cabluri groase și multe. Spațiul dintre panoul central și cel exterior este de maxim 23 mm, iar atașeazarea acestuia se face cu dificultate dacă nu optimizați la maxim configurația la spațiul disponibil. Mie mi s-a întâmplat să se desprindă singur din cauza cablului de alimentare ATX. Partea bună e că panoul poate fi blocat cu ajutorul unui bracket inclus în pachet, însă asta presupune renunțarea la avantajul oferit de prinderea magnetică. Un set de magneți mai puternici sau mai multe puncte de ancorare probabil că ar fi rezolvat această problemă.

Pentru unități în format 2.5″ ne sunt puse la dispoziție două tray-uri orientate orizontal și amplasate sub decupajul de acces la placa de bază. Cage-ul pentru unități de 3.5″ este situat în partea stângă, sub shroud și dispune de două tray-uri de 3.5″ pe care pot fi montate și unități de 2.5″. Acest cage poate fi mutat prin intermediul șuruburilor de la bază, însă cum shroud-ul nu este detașabil nu îl puteți scoate. Din acest motiv, există și unele limitări în ceea ce privește dimensiunile sursei și posibilitățile de cable management.

Pentru sursă avem o limită de lungime de 160 mm, în timp ce spațiul dintre cage și sursă, utilizat de multe ori pentru ascunderea cablurilor, este destul de restrictiv și poate crea dificultăți în cazul surselor nemodulare.

Ce nu-mi mai place e că sursă trebuie introdusă prin lateral, prin spațiul și așa foarte îngust și nu printr-o ramă detașabilă prin partea posterioară a carcasei. Compensează însă prin prezența piciorușelor cauciucate care atenuează vibrațiile sursei.

Tray-urile de 3.5″ sunt ținute în poziție de un singur șurub și, din păcate, nu beneficiază de garnituri cauciucate pentru atenuarea vibrațiilor, iar acest lucru poate crea un disconfort acustic pronunțat la utilizarea unor unități hard disk mai gălăgioase. În total, în configurația de fabrică, Deepcool CL500 poate acomoda până la două unități de 3.5″ și două unități de 2.5″ sau până la patru unități de 2.5″.

Pe Deepcool CL500 mai găsim și un fan hub cu patru ieșiri PWM, care este de un real ajutor la organizarea cablurilor, nemafiind necesară rutarea tuturor cablurilor de la ventilatoare către placa de bază.

Alimentarea se face printr-un singur conector PWM, fără alimentare suplimentară prin conector SATA. Lipsa alimentării n-ar trebui să reprezinte o problemă în cazul ventilatoarelor uzuale, însă recomandat ar fi să vă încadrați în output-ul maxim (exprimat în A) al conectorilor PWM de pe placa de bază. Aceste detaliu ar trebui să-l găsiți menționat în manualul plăcii de bază și în fișa tehnică a ventilatoarelor.

Deepcool CL500 oferă conectorii standard pentru butoane, power LED, porturi USB 3.0 și USB 3.1 Gen 2 Type-C. Cablurile sunt lungi și maleabile și nu creează dificultăți la cable management. Conectorul USB Type-C este însă compatibil doar cu plăcile de bază de top din generațiile mai noi. Dacă placa voastră de bază dispune de USB Type-C la nivel de I/O nu înseamnă neapărat că vine cu suport pentru un astfel de conector și pentru panoul frontal, așadar, în funcție de configurație, s-ar putea să nu puteți utiliza portul USB Type-C de pe panoul frontal.

Teste de temperatură

În vederea evaluării procesului de asamblare, dar și a airflow-ului și a temperaturilor am optat pentru următoarea configurație:

Procesor: Intel Core i5-9600K

Placă de bază: MSI B360-A PRO

Memorie RAM: Apacer Blade 3000 Mhz CL16 2 x 8 GB

Placă video: Palit GeForce GTX 1660

Cooler: Corsair iCUE H115i RGB PRO XT 280 mm

SSD: Apacer AS340 480 GB 2.5″

HDD: WD Blue 2 TB

Sursă: SilentiumPC Supremo FM2 550 W

Având un design deschis, optimizat pentru asamblare facilă, Deepcool CL500 nu creează prea mari dificultăți la instalare. Deși discutăm despre o carcasă compactă, nu m-am simțit constrâns de spațiu, iar decupajele și punctele de ancorare pentru cabluri, tray-urile pentru unități de stocare și sloturile pentru ventilatoare s-au dovedit a fi ușor accesibile. Cum am menționat și mai sus, principalele inconveniente ies la iveală la introducerea sursei și la aranjarea cablurilor în spate, din cauza spațiului foarte îngust sub shroud și a distanței de doar 23 mm dintre panoul central și cel exterior. Fan hub-ul și-a dovedit utilitatea și a redus considerabil mănuchiul de cabluri, însă țineți cont că utilizarea acestuia elimină posibilitatea reglării turației pentru ventilatoare în mod individual. Cu excepția radiatorului sistemului de răcire montat în partea frontală, carcasele au fost testate în configurațiile de fabrică. Performanțele termice și acustice sunt mult mai bune decât ce am văzut pe Deepcool Macube 310p și comparabile cu ale unor carcase mai scumpe precum Cooler Master H500 Mesh și Be Quiet! Pure Base 500DX. Temperatura ambientală a fost de 20 °C, iar turațiile ventilatoarelor au fost gestionate de fan curve-urile standard ale plăcii de bază MSI B360-A Pro. Contrar așteptărilor, și izolarea fonică a fost decentă. În ciuda tablei subțiri și a lipsei de elemente de antifonare, pe un sistem cu performanțe medii cum este cel de față, cu fan curve-uri echilibrate, nivelul de zgomot poate deveni aproape inaudibil. Raportându-ne la prețul de achiziție și la dotări, nu prea am ce reproșuri să aduc în ceea ce privește performanțele termice și acustice.

Concluzie

În ciuda faptului că aduce unele mici concesii în ceea ce privește calitatea construcției, Deepcool CL500 poate fi considerată una dintre cele mai atractive carcase mid-tower din această gamă de preț. Vine într-un design plăcut, axat pe funcționalitate, asigură un airflow excelent, potrivit oricărei configurații și nu impune restricții semnificative la nivel de compatibilitate hardware. De asemenea, are suficient de multe bay-uri pentru unități de stocare, beneficiază de suport extins pentru radiatoare și poate acomoda cam orice tip de placa video și sistem de răcire pe aer. De apreciat sunt și panourile cu prindere magnetică, prezența portului USB Type-C, fan hub-ul PWM cu patru ieșiri și suportul anti-sag pentru placa video. Nu prea mi-a plăcut construcția realizată parțial din policarbonat, spațiul limitat pentru cable management în partea din spate și prezența unui singur ventilator de 120 mm. În ciuda acestor inconveniente, o consider o carcasă excelentă pentru configurațiile cu performanțe medii.

Carcasa poate fi găsită la PCGarage la prețul de 369 Lei și s-ar putea ca de Black Friday s-o vedeți la un preț și mai bun. Deepcool are un rulaj măricel la noi în țară și de fiecare dată a venit cu oferte bune în această perioadă.

Pro:

Airflow foarte bun

Panou lateral din sticlă securizată

Prindere magnetică pentru panourile laterale

Conectică USB Type-C

Fără restricții semnificative de dimensiuni pentru plăci video și sisteme de răcire pe aer

Suport decent pentru radiatoare

Contra: