Xiaomi Redmi Note 9 Pro review: un midrange bun

Am testat o perioadă noul Xiaomi Redmi Note 9 Pro și acum a venit momentul în care vă spun impresiile mele despre acesta într-un review complet.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro este un smartphone de buget, acesta costă între 1100 și 1300 lei (eMAG, Altex, PCGarage) și oferă destul de multe de banii aceștia.

Specificații, pe scurt

Varianta testată de mine a venit cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Mai există și o variantă și cu 64 GM memorie internă.

În rest, specificațiile sunt următoarele:

Snapdragon 720G

Display IPS LCD de 6.67 inch cu rezoluție full HD

Stocare pe UFS 2.1

O camera wide pe față, de 16 MP

Patru camere pe spate (inutil dacă mă întrebați pe mine): 64 MP wide, 8 MP ultrawide, 5 MP macro, 2 MP adâncime

Mufă jack

Baterie de 5020 mAh și încărcare rapidă la 30 W

Design și construcție

Prima mea impresie, atunci când am scos telefonul din cutie, a fost următoarea: „wow, chiar arată bine!”. După aceea, mi-am dat seama că modulul pentru camere nu arată atât de bine și că e puțin cam ieșit în exterior.

Pe spate, telefonul are sticlă (Gorilla Glass 5, ca pe față) și marginile sunt din plastic, dar par metalice – ca la OnePlus Nord. În cutie vine și cu o husă gri-transparent de silicon, husă care face telefonul să pară negru dar nu e butucănoasă și arată bine.

Redmi Note 9 Pro – fiind un Note, este un telefon mare, chiar ușor mai mare decât OnePlus 7 Pro-ul meu de zi cu zi.

Orișicum, acesta arată bine și mi-a plăcut mult design-ul și construcția. Pare solid și construit cu materiale bune.

Software și utilizare zilnică

Xiaomi Redmi Note 9 Pro vine cu Android 10 (MIUI 11). Inițial am fost tentat să schimb launcher-ul pentru că la fel ca la Xiami Mi 10 5G nu am găsit cum să-i setez App Drawer-ul. Pentru că la acel review unii mi-au atras atenția că MIUI 11 are app drawer am zis să aprofundez problema. Doar că, la mine, ca la Mi 10 5G, app drawer-ul nu era la început.

Totuși, se pare că opțiunea a apărut după ce am făcut ultimul update, așa că am tras concluzia că MIUI 11 nu are App Drawer pe toate telefonele și nu de început.

La fel de greu mi-a fost să găsesc și setarea gesturilor de navigare, în loc de butoanele de jos, cu care sunt deja foarte obișnuit. Dar am găsit opțiunea într-un final, ascunsă destul de bine, zic eu, în „Additional Settings/Full screen display”.

Așa că în final, după ce am configurat tot, am rămas cu launcher-ul original care a ajuns să-mi placă. Mai ales pentru că am găsit și un set curat de iconițe.

În utilizarea zilnică Xiaomi Redmi Note 9 Pro se mișcă bine. Câteodată foarte bine, câteodată decent, cu mici sacadări la unele tranziții. Doar că, din pacate, asta se întâmplă și la case mai mari și… mai scumpe.

Telefonul are un senzor fizic de amprentă iar acesta este amplasat pe butonul de pornit/oprit, în lateralul telefonului. Senzorul fie merge foarte bine, instant, fie dă rateu și trebuie să încerci din nou. În orice caz, nu e ceva foarte deranjant.

Și cam atât pe partea de software și performanță. E totuși un smartphone midrange, care, zic eu, face o treabă foarte bună.

Display și sunet

Despre sunet nu-s prea multe de spus. Telefonul are un singur difuzor care se aude destul de puternic, de clar, chiar și cu puțin bas. Dar e tot unul.

Display-ul, însă, m-a impresionat plăcut. Am apreciat, încă de la început, marginile relativ mici ale ecranului. După aceea, pot să vă spun cu mână pe inimă ca acest display redă imaginile foarte foarte bine. Culori bune, luminozitate foarte bună și contrast la fel. Și chiar dacă e doar un LCD, nu am văzut nimic deranjant la acesta.

Cameră foto

Am făcut poze în cel mai fain loc pe unde am fost anul acesta: în Grecia. Din păcate, camera foto nu m-a impresionat. E decentă dar are puțin zgomot și culorile sunt destul de fade. Evident, cu câteva filtre poți salva situația.

M-a impresionat totuși modul de noapte, care comparat cu OnePlus 7 Pro, OnePlus Nord și Samsung Galaxy 10E a dat cele mai naturale rezultate.

Baterie și autonomie

Bateria, cum vă spuneam, are 5020 mAh. Adică e enormă. E genul de bateri cu care poți să scoți 9-10 ore de SoT (Screen On Time – ecran pornit) sau zile întregi de stand-by. La mine chiar a stat zile întregi în stand-by și bateria nu s-a terminat.

Oricum, în traducere, pentru utilizatorul de rând: Xiaomi Redmi Note 9 Pro îți va oferi minim 1.5-2 zile de utilizare medie spre intensă și chiar 4-5 zile dacă nu folosești telefonul intensiv.

Concluzie

Nu pot să vă spun decât că recomand acest Redmi Note 9 Pro, mai ales celor care vor performanțe decente și o baterie mare. Dacă vreți să faceți poze cu el, nu e neapărat pentru voi. Sunt curios cum se descurcă împotriva lui POCO X3, care e un telefon asemănător însă cu display mai bun și probabil și un procesor mai potent. Prețul fiind cam același.

Până una alta, vă las cu un set de PRO și CONTRA pentru Xiaomi Redmi Note 9 Pro:

PRO

Ecran foarte bun

Se miscă bine

Autonomie bună a bateriei

Preț bun (eMAG, Altex, PCGarage)

CONTRA