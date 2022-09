Review Dell Latitude 9430 – ultrabook premium pentru biroul tau

Atunci cand muncesti intr-o corporatie exista doua tipuri de laptop-uri: cele ieftine si bune care isi face treaba oriunde si oricand, in special oferite juniorilor, si laptop-urile premium, scumpe, care fac in principal acelasi lucru. De ce ai nevoie de un laptop premium pentru munca de birou? Va explic imediat pentru ca am testat un Dell Latitude 9430, un model premium pe care il poti expune intr-o sedinta fara sa te faci de ras.

Am inceput cu introducerea asta pentru ca am avut o discutie cu niste prieteni in urma cu ceva timp. Am avut la test un ultrabook premium si cand le-am spus cat costa si ce specificatii are au ras. Citez: „pai la banii astia imi luam o racheta de laptop de gaming”. Da, corect, dar atunci cand lucrezi la birou nu ai nevoie de un laptop de gaming. Si asa cum te poti juca si pe un laptop de 3000 lei, dar nu iti convine, la fel si munca de birou necesita produse dedicate.

Dell nu mai are nevoie de nici o prezentare. Au ramas, impreuna cu HP si Apple, singurii producatori de laptop-uri din SUA. Mie imi inspira mai mult increderea acest lucru.

Modelul testat de mine, Latitude 9430, este un ultrabook premium cu certificare Intel EVO, deci trebuie sa respecte (si respecta) anumite criterii. Este un laptop business, un laptop pe care il poti folosi atat acasa pentru filme si seriale, dar si la birou, intr-o sedinta, in parc sau la o cafenea cocheta.

Laptop-urile business din gama premium iti ofera mai mult decat specificatii. Real vorbind, daca lucrezi intr-un mediu office si ai o functie inalta, din respect pentru firma si pentru tine nu te pot prezenta cu un laptop de 2000 de lei pe care iti lipesti stickere. Vrei sa arati ca esti serios, vrei sa reprezenti compania intr-un mod cat se poate de civilizat.

In plus este vorba si de design si de anumite functii cheie intalnite pe aceste laptop-uri. Sa fim seriosi, daca ai laptop-ul cu tine in spate zi de zi, nu iti permiti sa te doara spatele de la o caramida ordinara.

Design

Si voi incepe cu aspectul, foarte important pentru cei care merg zilnic cu laptop-ul in rucsac. Acest model are o greutare redusa si incape foarte bine in orice ghiozdan. Cantareste doar 1.27kg si are o grosime maxima de 13.91mm. Este foarte compact, foarte usor si usor de transportat fara sa provoace dureri de spate in timp.

Materialele folosite in constructia sa sunt de cea mai buna calitate. In plus, toate laptop-urile dins eria 9000 sunt certificate EPEAT Gold si indeplinesc toate standardele Global Electronics Council. Daca va intereseaza subiectul (si eu ar trebui sa ma informez mai bine despre asta) aveti link AICI.

Laptop-ul este solid, cu un capac robust si balamele rezistente care permit ridicarea ecranului cu o singura mana. Desi nu am gasit specificat nicaieri, imi dau seama ca s-a folosit magneziu si aluminiu in componenta sa, materiale usoare care ofera si rezistenta.

Amprentele nu se pun foarte usor pe el, ajuta si culoarea, iar porturile sunt aranjate corect pe ambele parti. Poate aici exista mici probleme, depinde de utilizator.

Pe partea stanga laptop-ul ofera: HDMI 2.0, USB C cu suport Thunderbolt 4, Display Port si Power Delivery, slot microSD si jack de 3.5mm. Pe dreapta doar un USB 3.2 Gen1.

Stiu ca toata tranzitia catre USB C o sa mai dureze, dar as fi preferat sa mai aiba macar un port USB de tip A. Este doar preferinta mea, nu este un punc negativ.

In alta ordine de idei, tastatura este iluminata. Nu este una completa, lipseste NumPad-ul, esential in special pentru cei care lucreaza mult la birou. Ai nevoie de acel NumPad iar aici lipseste. Asta personal nu-mi place.

Macar tastatura ofera un feedback excelent, tastele au o cursa destul de lunga si necesita putina forta la apasare, nu sunt atat de moi si de scurte precum ati crede.

Ecran

14 inch si rezolutie 1920 x 1200 pixeli. Este un ecran realizat de AU Optronics de tip IPS. Rau nu este, are luminozitate buna, unghiuri mari de vizualizare si evident un timp de raspuns modest si o rata de refresh de 60Hz. Pentru office este ideal. Ce am observat eu, senzorul de luminozitate nu functioneaza corect tot timpul. Uneori creste si scade luminozitatea cum are chef desi nu se schimba lumina din incapere. Ciudat…m-a enervat un pic. Poate este o problema software.

Luminozitatea maxima este de 500nits, deci poate fi folosit in camere foarte luminoase. Are 100% spectru de culoare sRGB, 79$ Display P3 si 79% AdobeRGB.

Difuzoare

Incredibile. Sunt puternic, clar, bogat. Este acolo in topul preferintelor mele. Se aude excelent, aproape ca nu iti vine sa crezi ca acest sunet vine de pe un laptop. Fantastic ce au reusit, iar pozitionarea difuzoarelor este excelenta.

Muzica se auda incredibil, parca pentru asta a fost gandit, nu pentru conferinte 🙂

Performanta generala

O sa incep cu una dintre functiile care mi-a placut cel mai mult, o gasiti in Dell Optimizer. Poti selecta un profil care trece laptop-ul pe modul Sleep atunci cand nu esti in fata lui. Cum te vede, pac, trece pe modul de performanta. Mi se pare genial. Si se foloseste de camera frontala pentru asta. Modul se numeste Presence Detection.

Trecand peste asta, am testat laptop-ul conectat la priza si pe modul de performanta, asa cum este normal.

Procesorul este un i7-1265U cu un TDP de 15W, 10nm, 10 nuclee dintre care 2 de performanta si 8 de eficienta. Este un procesor gandit in general sa fie rece, sa consume putine si sa nu se incinga.

De aici si performantele modeste, dar nu de neglijat. Temperaturile sunt si ele foarte bune asa cum o sa vedeti imediat. In Cinebench R20 a scos 2080 de puncte, iar temperatura in sarcina 100% este de 65-67 de grade. Este o temperatura buna, extrem de buna pentru un procesor Intel, fie el si ULV. La cat de silentios este in utilizare, chiar si in sarcina, imi dau seama ca sistemul de racire este excelent, avand un sunet discret. Abia daca il simti.

Placa video este integrata, nimic de spus despre ea. Nu o sa deschizi Photoshop cu ea sa lucrezi.

SSD-ul ofera viteze decente, nu cele mai mari, dar suficienta cat sa incarce totul repede. Este un SSD bun, dar micut, de doar 500GB. Mi se pare sincer putin pentru un astfel de laptop. Oare Dell incearca sa mizeze pe stocarea in cloud?

Conectivitate

In schimb am apreciat conectivitatea avansata. Are atat Wi-Fi 6E cat si optiune 5G, 4G LTE si eSIM. Poti sa te conectezi oriunde te afli, iar acest lucru cred ca este interesant. Sigur, am mai vazut laptop-uri cu SIM, insa cu eSIM n-am vazut pana acum si nici cu 5G. Mi se pare o solutie eleganta de a avea internet in permanenta pe laptop. Iti poti cumpara o cartela doar cu internet si gata.

Tot legat de conectivitate, porturile USB C ultra rapide permit inclusiv incarcarea rapida. Ajuta si incarcatorul, evident, dar ai nevoie de un port avansat. Laptop-ul se incarca pana la 80% in 40 de minute. Real se intampla in 45 de minute, atat am cronometrat eu.

Securitate

Senzorul de amprenta este esential pentr un laptop business. Il poti folosi atat pentru log-in cat si pentru a securiza anumite date din laptop. Este un senzor performant, rapid. Mi se pare foarte util.

Ca tot veni vorba de securitate, laptop-ul este unul dintre cele mai sigure din industrie, cu SafeBios, SafeID, cititor de amprenta, cititor de carduri smart, dar si cu slot optional pentru incuietoare. In plus a trecut si testele MIL-STD 810H.

Am mai observat o chestie ciudata si interesanta in partea de sus a ecranului. Sunt foarte multi senzor acolo si nu am inteles de ce. Dupa putina documentare, acolo se afla chiar niste camere foto si senzori de luminozitate, care ajuta pentru o serie de functii cum ar fi:

Laptop-ul stie cand cineva se uita la tine in laptop si este indiscret, asa ca te va anunta cand cineva trage cu ochiul si va aplica o textura deasupra continutului ecranului. Iar atunci cand tu nu esti atent la ecran, la fel, laptop-ul stie acest lucru si va reduce luminozitatea pentru a proteja configentialitatea si a prelungi autonomia.

Mi se pare absolut fantastic cate stie sa faca acest laptop si chiar am verificat aceste functii sa fiu sigur ca functioneaza. Si da, functioneaza al naibi de bine. Si eu lucrez intr-un mediu office, inca atmosfera este complet alta decat va puteti voi imagine. Dar stiu ca in anumite corporatii exista tot felul de oameni….dubiosi.

Autonomie

Partea cea mai buna este ca in 40% l-ai dus la 80% autonomie. Si nu o sa ajungi sa faci asta prea des caci laptop-ul iti ofera lejer o zi de utilizare. Lejer! Cu toate functiile activate poti avea 8 ore de autonomie fara nici un stres. Cred ca prinzi si mai mult daca il treci pe modul eco. Eu l-am folosit doar pe modul Balanced. Cred ca in anumite situatii mai dificile, sa spunem atunci cand esti pe 5G, autonomia sa scada un pic.

Specificatii

Procesor: Intel Core i7-1265U 1.8GHz

Intel Iris Xe

32GB RAM DDR5

500GB stocare SSD

Windows 11

Concluzie si pret

M-am indragostit de acest laptop. Este genul de laptop care ascunde multe intr-o carcasa mica si usoara. Nu te-ai astepta. Partea de securitate este bine pusa la punct, dispune de porturi rapide USB C, insa cam putine.

Are o carcasa rezistenta si poate fi usor de transporat. De asemenea, difuzoarele m-au impresionat pana la cer, iar autonomia este de nota 10.

Clar este un laptop performant pentru mediul office si ofera functii necesare pentru acest mediu. Revin cu pret un pic mai tarziu.