Review EcoFlow River 3 Plus – bateria portabilă care îți duce curentul oriunde

EcoFlow River 3 Plus este una dintre cele mai inteligente și versatile baterii portabile disponibile în 2025. Testată și folosită timp de aproape un an de Darius de la ArenaIT, ea se dovedește o alegere excelentă atât pentru uz casnic, cât și pentru activități outdoor — de la alimentarea unui router până la un televizor.

Video review

Pentru că o imagine face cât 1000 de cuvinte, avem și un review video pentru EcoFlow River 3 Plus, pe care îl puteți urmări mai jos.

Design și construcție

Dispozitivul cântărește 4,7 kg, fiind suficient de compact pentru a fi transportat cu ușurință. Are o construcție solidă și o sumedenie de porturi:

priză schuko frontală,

două USB-A,

un USB-C de 100 W,

priză auto de 12 V DC,

două prize suplimentare în spate,

port pentru panouri solare,

priză auto de 12 V DC pentru încărcarea bateriei din priza de la mașină,

mufă de expansiune pentru baterie suplimentară.

În față include și o lanternă cu mod SOS, utilă în camping sau în situații de urgență.

Specificații tehnice

Bateria are o capacitate de 286 Wh și oferă 600 W putere continuă (până la 1200 W cu X-Boost). Este bazată pe celule LFP, care promit peste 10 ani durată de viață. Poate fi încărcată prin priză (la maxim 360 W, durează maxim o oră), bricheta mașinii sau panouri solare portabile. De asemenea, suportă extinderea capacității până la 858 Wh cu module suplimentare.

Include funcție UPS, care comută în mai puțin de 10 ms — suficient de rapid încât un desktop sau router să nu se oprească în cazul unei pene de curent.

Conectivitate și control

EcoFlow River 3 Plus se conectează prin Wi-Fi la aplicația mobilă EcoFlow, de unde poți controla pornirea porturilor, monitoriza energia consumată, seta lumina sau verifica autonomia rămasă. Toate funcțiile pot fi vizualizate prin grafice clare și într-un mod intuitiv.

Scenarii de utilizare

Iată, detaliat, o serie de situații reale în care River 3 Plus s-a dovedit extrem de utilă în experiența mea de utlizare:

Laptop și telefon în deplasare

Poate alimenta un MacBook direct prin USB-C la 80 W, fără pierderi prin invertor, sau încărca simultan mai multe dispozitive mobile. Ideală în camping, într-o rulotă sau la birou. UPS pentru sistemul de acasă

Am folosit un Ecoflow aproape un an pentru alimentarea unui sistem de rețea și supraveghere (router, NVR și camere – practic tot rack-ul), fără nicio întrerupere — internetul și camerele de supraveghere au fost funcționale permanent. Redresor pentru mașină

Poate alimenta un redresor auto pentru a încărca bateria unei mașini ce nu mai pornește, chiar și în zone fără acces la 220 V. Televizor și divertisment

Poți conecta un TV pentru 5 ore de funcționare continuă. Tot aici, am arătat în video și că televizorul continuă să meargă perfect chiar și după deconectarea bateriei de la priză. Camping și natură

Bateria poate fi încărcată de la panouri solare portabile și oferă curent pentru drone, frigidere auto, lămpi, routere de travel – practic tot ce ai nevoie pentru a rămâne conectat în natură. Birou sau setup fix

Poate fi așezată sub birou pentru protejarea unui PC sau laptop scump, menținându-l alimentat constant și evitând orice pierdere de date în caz de pană de curent.

Evident, posibilitățile sunt nelimitate, și chiar v-aș ruga să scrieți în secțiunea de comentarii ce alte scenarii de utilizare vedeți pentru o astfel de baterie portabilă.

Experiență de folosire

În utilizarea zilnică, River 3 Plus se dovedește fiabilă, silențioasă (sub 30 dB) și ușor de manipulat. Transferul în modul UPS este instantaneu, aplicația funcționează fluent, iar porturile acoperă toate nevoile de zi cu zi.

Fiind o baterie de tip LFP, nu se încălzește, suportă numeroase cicluri de încărcare și se menține stabilă în timp. În plus, designul modular și extinderea facilă o fac compatibilă cu viitoare upgrade-uri.

Concluzie

La un preț între 1200 și 1300 RON (în funcție de promoții, inclusiv Black Friday), EcoFlow River 3 Plus oferă un echilibru excelent între putere, portabilitate și funcții smart. Este o soluție practică pentru camping, case de vacanță, birouri mici sau pur și simplu pentru protejarea echipamentelor IT.

Asemenea unui mini generator modern, dar fără zgomot și fără fum, îți asigură energie curată și sigură oriunde te-ai afla.

Aceasta statie este furnizata de East Com Trading, distribuitor oficial EcoFlow in Romania.