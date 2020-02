Assassin’s Creed Syndicate este gratuit pe Epic Store

O noua saptamana aduce un nou titlu gratis pe platforma „preferata” a gamerilor PC.

Assassin’s Creed Syndicate se poate descarca in mod gratuit pana pe 27 februarie de pe plaforma Epic Games Store. Acesta a fost lansat in 2015, dupa ce anul precedent AC Unity a fost unul dintre cele mai dezastruoase lansari imaginabile. Unity a fost plin de bug-uri si fara optimizare. Din fericire, Syndicate a recastigat fanii seriei si a fost un titlu bine pus la punct. In cazul in care nu l-ati jucat, acum este momentul. Este necesar un cont Epic, iar pagina jocului o gasiti aici.