Review Huawei Matebook D 16

Cum smartphone-urile Huawei nu mai au priză la public din cauza lipsei serviciilor Google și a numeroaselor restricții legate de utilizare tehnologiilor americane, producătorul chinez se reorientează și insistă tot mai mult pe divizia de notebook-uri. Laptopurile Huawei se află deja în topul preferințelor la noi în țară, acestea oferind un raport calitate/preț ceva mai bun decât majoritatea brand-urilor competitoare. Pe lângă lansarea de dispozitive de nișă, precum ultraportabile premium, Huawei pare că acordă o deosebită importanță și tendințelor din piață. În ultima vreme, odată cu trecerea la lucrul în format hibrid, cererea de notebook-uri cu ecrane de 15.6 inci sau mai mari a crescut considerabil, iar Huawei a reacționat foarte repede.

Ultima apariție pe acest segment de piață este Matebook D 16, un laptop cu ecran de 16 inci relativ compact, ideal pentru mai toate tipurile de activități. Este disponibil în 3 configurații cu procesoare Intel Core i5 și i7 din seria H, 8 GB sau 16 GB de memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. Prețul pornește de la 4199 pentru configurația de bază și ajunge la 5999 lei pentru configurația de top prezentată în cadrul acestui review.

Specificații Huawei Matebook D 16:

Display: 16″ IPS 1920 x 1200 (16:10), luminozitate 300 cd/m², contrast 1200:1, filtru anti-glare, raport corp/ecran 90%

Procesor: Intel Core i7-12700H, 14 nuclee (6 nuclee P + 8 nuclee E), 20 de fire de execuție, boost de până la 4.7 Ghz

Placă grafică: Intel Iris Xe (integrată)

Memorie RAM: 16 GB LPDDR4

SSD: 512 GB NVMe PCIe 4.0

Acumulator: Li-Po 60 Wh

Dimensiuni: 356,7 x 248,7 x 18,4 mm

Greutate: 1,7 kg

Conectică: 1 x USB Type-C (transfer de date, încărcare și DisplayPort), 1 x USB Type C (transfer de date și încărcare), 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 2.0 x 1 x HDMI, 1 x combo jack

Conectivitate: Wi-Fi a/b/n/ac/ax cu 2 x 2 MIMO și WPA3, Bluetooth 5.1â

Cameră web: 1080p

Audio: 2 difuzoare stereo, 4 microfoane

Sistem de operare: Windows 11 Home

Altele: tastatură iluminată, autentificare prin amprentă, încărcare la 65 W, garanție 24 luni

Matebook D 16 nu se abate prea mult de la design-ul celorlalte notebook-uri din portofoliul Huawei. Aduce o construcție solidă, subțire și foarte ușoară pentru un notebook de 16 inci. Șasiul este din plastic, însă finisajele exterioare sunt realizate din aluminiu, iar asta îi conferă un aspect premium.

Deși vine cu un display de 16 inci, dimensiunile sale sunt identice cu cele ale unui notebook de 15.6 inci, producătorul reușind acest lucru prin micșorarea marginilor din jurul ecranului până la un raport corp/ecran de 90%.

Matebook D 16 cântărește doar 1.7 kg și are o grosime de doar 18,4 mm. Este ușor de transportat și are mai multe în comun cu ultraportabilele decât cu laptopurile multimedia.

Ecranul este de tip IPS, are o rezoluție de 1920 x 1200 de pixeli (raport 16:10) și poate urca până la o luminozitate de 300 cd/m². Display-ul este unul bunicel, având o reproducere decentă a culorilor și unghiuri largi de vizualizare, însă nu îl găsesc potrivit pentru prelucrare foto și alte activități complexe. Este numai bun pentru office și multimedia, însă dacă aveți nevoie de precizie la crearea de conținut, indicat ar fi să optați pentru un monitor extern cu o densitate mai mare de pixeli și o calibrare mai bună. Ecranul are un finisaj anti-glare, însă, chiar și așa, nu reușește să facă față în bătaia directă a razelor solare, luminozitatea de doar 300 cd/m² fiind insuficientă pentru lucru outdoor. În ciuda acestor mici inconveniente, display-ul este mai mult decât decent în raport cu prețul de achiziție și segmentul din care face parte modelul.

Ecranul beneficiază de o iluminare uniformă, iar backlight bleed-ul este minim. Nu e o garanție că veți o primi o unitate la fel de bună, însă ce vă pot spune e că unitatea testată se prezintă foarte bine din acest punct de vedere.

Laptopul are tastatură completă, iar pe lângă numpad-ul din partea dreaptă, vine și cu o serie de taste pentru comenzi rapide utile: calculator, căutare, acces rapid la Windows control center și dezactivare cameră web. Tastatura are cursă lungă de 1.5 mm, iar distanța dintre taste e aproape ideală, prin urmare vă veți adapta foarte repede cu ea. Aceasta vine și cu backlight reglabil pe 2 trepte de intensitate și are o iluminare perfect uniformă.

Touchpad-ul are o suprafață destul de mare, însă nu beneficiază de certificare Microsoft Precision. Funcționează binișor în mare parte de timp, dar uneori mai și agață și parcă nu e la fel de precis ca pe modelele altor brand-uri.

Webcam-ul este amplasat pe rama superioară și are rezoluție 1080p pentru video. Vine cu o sumedenie de funcții software deștepte, iar în combinație cu cele 4 microfoane reușește să ofere o experiență de videoconferințe foarte bună. Nimic de reproșat la acest capitol.

Difuzoarele stereo sunt la bază și livrează o experiență acustică echilibrată pentru un laptop multimedia. Volumul maxim este ridicat și lipsit de distorsiuni, iar mediile și înaltele sunt bine proporționate. Joasele sunt însă aproape inexistente, iar optimizările software de la Huawei nu ajută mai deloc.

Pentru autentificare biometrică avem la dispoziție doar scannerul de amprentă de pe butonul de power. Autentificarea se face instant și rareori apar întârzieri sau erori.

În materie de porturi, latura stângă găzduiește două porturi USB Type-C, utilizabile pentru încărcare și transfer de date, un port HDMI și un combo jack. Unul dintre porturile Type-C are și DisplayPort over HDMI, însă niciunul nu are Thunderbolt. Matebook D 16 suportă până la 2 monitoare externe: unul prin HDMI și un altul prin DisplayPort over USB Type-C.

Pe latura dreaptă avem un port USB 3.2 Gen 1 și un port USB 2.0. Lipsesc, din păcate, cititorul de carduri SD și portul Ethernet pentru conectare la rețea prin cablu.

Încărcarea se face prin USB Type-C, iar alimentatorul este unul extrem de compact. Acesta din urmă suportă tehnologia SuperCharge și încarcă rapid atât Matebook D 16, cât și alte dispozitive mobile Huawei.

Capacul din spate se detașează foarte ușor, fiind susținut doar de 10 șuruburi torx și câteva clipsuri. Sistemul de răcire pare să fie subdimensionat pentru un procesor cu TDP de 45 W, având un singur heatpipe și un singur ventilator, însă Huawei a optimizat binișor fan curve-ul și politica de alimentare și a obținut un echilibru foarte bun între temperaturi, zgomot și performanțe. Din păcate, memoria RAM nu poate fi upgradată, fiind în format row of chips și lipită de placa de bază. SSD-ul în schimb este upgradabil, la fel și bateria, care se detașează foarte ușor. Sunt aspecte care probabil nu vă preocupă atunci când laptopul este nou, însă pe viitor, când bateria se degradează sau nu mai aveți suficient spațiu de stocare, mentenanța facilă devine un avantaj important.

Dotări hardware și performanțe

Configurația pe care am primit-o la review are procesor Intel Core i7-12700H, grafică integrată Intel Iris Xe și 16 GB de memorie RAM DDR4. Decizia de a integra un procesor puternic din seria H pe un laptop de office și multimedia este una bizară, însă binevenită pentru creatorii de conținut care au nevoie de putere mare de calcul. Noile procesoarele Alder Lake sunt mult mai eficiente din punct de vedere energetic decât cele din generațiile anterioare, având configurații hibride cu nuclee P și E și un scheduler foarte bine optimizat. Prin urmare, integrarea unui procesor H în locul unuia din seria U n-ar trebui să afecteze în mod drastic durata de viață a bateriei.

Procesorul are 14 nuclee (6 nuclee P și 8 nuclee E), 20 de fire de execuție și 24 MB cache L3, iar în boost poate urca până la 4.7 Ghz. TDP-ul de bază este de 45 W, însă, după veți vedea și în testele de mai jos, rareori ajunge la această valoare în scenarii normale de utilizare. Comparativ cu modelul echivalent din generația a 11-a de procesoare Intel, i7-12700H este cu 20% mai puternic în operațiuni single thread și cu până la 97% mai rapid în multi thread. Este un procesor foarte puternic care concurează inclusiv cu modelele high-end pentru desktop-uri de acum câțiva ani, așadar va face față oricărei activități pentru mulți ani de acum înainte. Poate rula fără probleme Adobe Photoshop, randări în Premiere și cam orice altă aplicație care necesită putere mare de calcul.

Benchmarks:

Și GPU-ul Iris Xe este mult mai puternic decât pe generațiile precedente de procesoare mobile Intel, însă nu vă așteptați să jucați titluri AAA. Are Quick Sync, care facilitează encodarea video mult mai rapidă, suport Dolby Vision HDR și Matrix Engine, menit să accelereze anumite aplicații AI.

În jocuri însă, performanțele procesorului grafic sunt cel mai mult la nivelul unui GPU entry level dedicat. Puteți rula CS:GO, World of Warcraft, DOTA 2 și alte titluri cu cerințe similare la rezoluție nativă și detalii low – medium, însă în jocuri mai noi și mai pretențioase o să obțineți cel mult 10 – 20 fps. În ciuda performanțelor foarte bune ale GPU-ului integrat, Matebook D 16 nu este un laptop de gaming și nu ar trebui să aveți așteptări prea mari la acest capitol.

World of Warcraft (1920 x 1200, preset high, no AF/AA): 57 fps avg, 34 fps min

Grand Theft Auto V (1920 x 1200, preset normal, 2x AF filtering, advanced graphics off): 63 fps avg, 27 fps min

The Witcher 3: Wild Hunt (1920 x 1200, preset low, no AF/AA): 38 fps avg, 17 fps min

Counter-Strike: Global Offensive (1920 x 1200, mid – high graphics, no AA, 2x AF filtering): 102 fps avg, 46 fps min

Pentru stocare Matebook D 16 dispune de un SSD YMTC PC005 PCIe 3.0 NVMe cu capacitate de 512 GB. Acesta asigură rate de transfer în operațiuni secvențiale de până la 3.500 MB/s la citire și de până la 2.500 MB/s la scriere, iar performanța nu pare că se degradează semnificativ la o ocupare a capacității de 70 – 80%. Singura problemă e capacitatea de doar 512 GB. Partea bună e că îl puteți schimba fără probleme cu unul de capacitate mai mare. Am testat un Samsung EVO 970 Plus de 2 TB și a fost detectat fără probleme, laptopul neavând whitelist la nivel de BIOS.

Temperaturi, zgomot și thermal throttling

Huawei a optat pentru un sistem de răcire modest în cazul lui Matebook D 16, însă a implementat o politică de alimentare conservatoare care limitează TDP-ul în load între 35 – 40 W și nu permite creșterea temperaturilor peste pragul de 80 °C. Acest lucru ar trebui să asigure longevitatea hardware-ului, însă în aplicații intensive, mai ales în cele cu instrucțiuni AVX, performanța are de suferit. În load, cu Prime 95, thermal/power throttling-ul nu este foarte agresiv, însă nucleele de performanță nu mai urcă aproape deloc în boost și rămân blocate între 1.8 – 1.9 Ghz. Temperaturile se mențin însă în jurul valorii de 80 °C și nu există căderi la frecvențe de ordinul sutelor de Mhz. Cu alte cuvinte, nu veți beneficia de întreaga putere de calcul a procesorului în load susținut, însă performanța se va menține la un nivel constant, iar temperaturile vor fi foarte bune.

Rularea concomitentă a Prime95 și Furmark pe GPU-ul integrat duce la scăderea și mai drastică a frecvențelor nucleelor P, cel mai probabil din cauza limitei de 40 W pentru întregul cip. Nu este însă un scenariu realist pentru un astfel de notebook și există șanse extrem de mici să vă loviți de această limitare în condiții normale de utilizare.

Prime95 + Furmark

Referitor la zgomot, sistemul de răcire este în mare parte inaudibil. În activități simple (web browsing, office, videoconferințe etc.) și pe profilul de alimentare balanced, ventilatorul pornește rar și la turații foarte mici. În load pe modul high performance rămâne activ aproape permanent, însă rareori ajunge să fie deranjant. De asemenea, carcasa se menține la temperaturi suportabile indiferent de load și de durata utilizării.

Conectivitate Wi-Fi

Matebook D 16 dispune de o placă de rețea Intel Wi-Fi 6 AX201 160 Mhz, compatibilă cu rețelele Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax și cu standardele 2 x 2 MIMO și WPA3. De asemenea, are și o antenă de tip Metaline care, din spusele producătorului, îmbunătățește considerabil stabilitatea recepției în condiții de semnal slab, crește ratele de transfer cu până la 55% și reducere întârzierile în videoconferințe și jocuri online cu până la 67%. Din ce am observat, recepția este într-adevăr mai bună în comparație cu alte notebook-uri, iar latențele sunt cu aproximativ 30 – 40% mai mici. Viteza de transfer maximă este de 2.4 Gbps pe un AP Wi-Fi 6, însă poate varia simțitor în funcție de configurația rețelei și interferențele cu alte rețele Wi-Fi.

Nu am avut la dispoziție un access point Wi-Fi 6 pentru teste, însă am obținut viteze foarte bune pe un access point Wi-Fi AC: 538 Mbps în medie și maxime de până la 600 Mbps.

Autonomie

Acumulatorul este de 60 Wh și asigură o autonomie surprinzător de bună pentru un notebook de 16 inci cu procesor din seria H. În activități office, cu profilul de alimentare balanced și luminozitatea ecranului setată la 200 cd/m², PCMark 10 Battery Benchmark ne indică o durată de viață a bateriei de aproximativ 6 ore, în timp ce pentru redare video autonomia ajunge chiar și la 9 ore. În plus, bateria se încarcă destul de repede, având nevoie de doar aproximativ 2 ore pentru încărcare de la 0 la 100%.

PCMark 10 Battery Benchmark: video playback

Software

Matebook D 16 sosește cu Windows 11 Home preinstalat și nu are mai deloc bloatware. Nu vine cu tot felul de softuri trial și reclame, iar aplicațiile incluse sunt în mare parte utile și neinvazive.

Huawei Control Panel poate fi accesat din taskbar și include comenzi rapide pentru captură de ecran, partajare conținut, hotspot, AI search, multi-device files și multi-screen. Tot de aici pot fi împerecheate rapid alte dispozitive Huawei și pot fi ajustate setările pentru sunet și cameră web. Pentru camera web sunt disponibile o sumedenie de opțiuni, însă cele mai utile mi se par cele de corecție a privirii, urmărire subiect și schimbare fundal. Pentru sunet avem mai multe profiluri, adaptate pentru diferite tipuri de conținut, precum și un mod inteligent care detectează automat tipul conținutului redat.

PC Manager oferă acces la opțiunile de împerechere cu dispozitive mobile și display-uri, depanare, precum și la diverse optimizări pentru autonomie, performanță și stabilitate. Opțiunea de împerechere din My devices nu am avut posibilitatea s-o testez, fiind compatibilă exclusiv cu dispozitivele mobile de la Huawei. Principalele sale funcționalități sunt transferul rapid de fișiere și extinderea afișajului.

Prin display manager puteți ajusta rapid temperatura culorilor și dimensiunea fontului. Totodată, acesta are și o opțiune de atenuare a luminii albastre pentru a diminua disconfortul ocular.

Concluzie

Huawei Matebook D 16 este o alegere foarte bună dacă sunteți în căutarea unui laptop cu display de 16 inci și dotări hardware cât mai bune. Este capabil să facă față oricărei activități și va rămâne așa pentru mulți ani de acum înainte. În plus, vine cu o construcție premium, ușoară și subțire, are o autonomie decentă și excelează la capitolul conectivitate. Îi lipsesc cititorul de carduri SD și portul Ethernet, însă acestea pot fi introduse cu ajutorul unor adaptoare externe.

Varianta testată are un preț de 5999 lei, însă în perioadă de precomandă Huawei are o ofertă foarte bună. Comenzile plasate până în data de 13.07 primesc bonus un cupon de reducere de 500 lei, un monitor Huawei MateView SE în valoare de 700 lei, rucsac, mouse Bluetooth și căști Huawei Classic pe USB Type-C. Alternativ, Matebook D 16 poate fi găsit și în alte 2 configurații mai accesibile: 4199 lei pentru Core i5-12450H, 8 GB RAM și 512 GB SSD, respectiv 4699 lei pentru Core i5-12450H, 16 GB RAM și 512 GB SSD. În plus, cei care achiziționează la precomandă un notebook Matebook D 16 pot câștiga un smartwatch Huawei Watch 3 Pro Classic prin tragere la sorți.

Pro:

Construcție de bună calitate

Dimensiuni compacte pentru un notebook de 16 inci

Procesor puternic

Mentenanță facilă

Contra: